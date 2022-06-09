Минобороны РФ обновило на сайте звание представителя ведомства Конашенкова

Теперь он генерал-лейтенант

Конашенков Игорь Евгеньевич. Источник: МО РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минобороны России обновило в среду данные о звании официального представителя ведомства Игоря Конашенкова - теперь он генерал-лейтенант.

На сайте оборонного министерства руководитель департамента информации и массовых коммуникаций указан теперь, как генерал-лейтенант. Добавлено и фото Конашенкова, на котором он запечатлен уже с новыми погонами.

Во вторник стало известно, что президент РФ Владимир Путин присвоил Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта. Об этом говорилось в указе, имеющемся в распоряжении ТАСС. Позже в Кремле подтвердили факт указа, однако воздержались от дальнейших комментариев.