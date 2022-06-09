В США танк Т-90М назвали "слишком продвинутым"

Российский танк Т-90М "Прорыв", принимающий участие в спецоперации ВС РФ на Украине, слишком продвинут, чтобы отнести его к машинам третьего поколения - как исходный Т-90. Он использует множество усовершенствований - в том числе технологии танка четвертого поколения Т-14 "Армата", пишет 19fortyfive.

Защита Т-90М улучшена по сравнению с оригиналом. Тот использовал динамическую защиту "Контакт-5", а в "Прорыв" встроена защита нового поколения "Реликт". Она предназначены для отражения ударов тандемных гранат и ракет, ослабления воздействия бронебойных снарядов. Ходовая часть защищена резиновой "юбкой" с навесными броневыми блоками. Также используются каркасная броня, противокумулятивные решетки и внутренняя обшивка от осколков. Продумана и защита от оружия с оптическим наведением: датчики на броне засекают луч лазерного целеуказателя и активируют дымовые гранаты.

Модернизированная 125-мм пушка 2А46М-4 стала точнее и дальнобойнее. Орудие оснащено автоматом заряжания, способным вместить 22 снаряда. Еще 21 боеприпас перевозится в укладке, таким образом полный боекомплект танковой пушки состоит из 43 выстрелов. Как и все российские танки, Т-90М может использовать управляемые ракеты, запуская их через ствол. Боевая дальность ПТУР 9М119 "Рефлекс" составляет пять километров, ей можно сбивать даже вертолеты.

Многотопливный 1000-сильный дизель способен разогнать 46-тонный танк до 70 км/ч по шоссе и 50 - по бездорожью. Экипаж из трех человек использует цифровые средства связи и управления, аналогичные Т-14. "Армата" разработана как замена устаревшему Т-90, при этом намного дешевле модернизировать строевые Т-90 до уровня "Прорыва" - чем и занимаются российские военные.

Антон Валагин