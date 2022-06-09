Источник: авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут ВМФ не раньше 2024 года

Срок ремонта корабля пришлось сдвинуть из-за вскрытых в ходе работ дефектов, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов" проекта 1143.5 будет передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта и модернизации не раньше, чем в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Передача флоту крейсера "Адмирал Кузнецов" после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, срок ремонта корабля пришлось снова сдвинуть на несколько месяцев из-за вскрытых в ходе работ дефектов.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее сообщалось, что ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в начале июня поставлен в модернизированный сухой док филиала "35-й СРЗ" центра судоремонта "Звездочка". При этом сроки сдачи корабля были сдвинуты на 2023 год.

Заместитель генерального директора по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев сообщал в интервью ТАСС, что ремонт с модернизацией крейсера завершится в 2023 году, тогда же его передадут Военно-морскому флоту России. По его оценке, после обновления ВМФ получит корабль с совершенно другим боевым потенциалом, который прослужит еще не менее 10-15 лет.