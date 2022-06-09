В Ростехе заявили, что дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" успешно применяются на Украине

Беспилотники используются для поражения удаленных наземных целей, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" активно применяются в боевых действиях на Украине. Об этом сообщили ТАСС в среду в госкорпорации "Ростех".

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"Дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" успешно показали себя в боевых условиях. Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки км и обладают высокой точностью", - заявил представитель Ростеха.

Дроны в основном используются для поражения удаленных наземных целей. "При этом "Ланцет" имеет высокий уровень автономности и несет оптико-электронный комплекс, позволяющий самостоятельно находить цель и поражать ее", - отметил собеседник агентства.

Беспилотник "КУБ" разработан компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Дрон имеет боевую часть весом 3 кг. Максимальная длительность полета - 30 минут, скорость - 130 км/ч. Барражирующий боеприпас "КУБ" в ноябре 2021 года успешно прошел государственные испытания. В 2022 году были запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.

Беспилотник "Ланцет" также производства ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.