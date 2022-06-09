Великобритания определилась с количеством РСЗО М270В1 MLRS для передачи Украине

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Британия наконец-то определилась с количеством дальнобойных систем залпового огня М270В1 MLRS, которые будут поставлены на Украину. Как пишет The Times, Минобороны Соединенного Королевства передаст Киеву всего три РСЗО.

Великобритания, громче всех заявлявшая, что Украине необходимо передать как можно больше дальнобойных РСЗО, в итоге передаст их меньше всех. По данным британского издания, США в общей сложности отправят ВСУ не больше десяти РСЗО HIMARS, Германия объявила о поставке четырех установок MARS II, являющихся немецкой версией М270 MLRS, а Британия всего трех. Правда в газете высказывают робкую надежду, что это всего лишь первая поставка, а дальше Великобритания "завалит" Украину дальнобойными реактивными системами.

Между тем в Киеве требуют от Запада передачи не менее 60 подобных систем, чтобы "переломить ситуацию" на Донбассе и начать наступление. Как ранее сообщалось, на Украине почему-то возлагают на данные РСЗО какие-то несбыточные надежды и даже планируют дальнейшие военные действия, исходя из их поставки.

Но вернемся к британским РСЗО, которые в скором времени должны отправиться на Украину. Как заявил в начале этой недели министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Киев вместе с РСЗО получит боеприпасы M31A1, являющиеся управляемыми реактивными снарядами для РСЗО M270 с дальностью поражения до 70 км. Данные боеприпасы могут поражать точечные цели, система наведения инерциальная со спутниковой коррекцией. Количество планируемых к передаче управляемых ракет не сообщается, но подчеркивается, что боеприпасы поступят ВСУ в "больших количествах".

Также Великобритания пообещала обучить украинских военных применению РСЗО М270В1 MLRS на своей территории, объяснив это тем, что здесь обучение даст "максимальный эффект".