ARES Shipyard поставит скоростные катера Катару

Проектное изображение сторожевых катеров, строящихся для береговой охраны Катара турецкой компанией Ares Shipyard. Слева два катера проекта Ares 150 Hercules, справа - катер проекта Ares 110 Hercules, внизу - катер проекта Ares 75 Hercules.

ЦАМТО, 8 июня. МВД Катара объявило о заключении дополнительного контракта с турецкой судостроительной компании ARES Shipyard на поставку трех скоростных катеров-перехватчиков FIC (Fast Interceptor Craft).

Поставка должна быть выполнена в начале 2023 года. Таким образом, ARES продолжает поставки Катару катеров для обеспечения безопасности на море. В течение последних шести лет компания поставила Береговой охране Катара 31 патрульный катер нового поколения.

Длина катера-перехватчика "Арес-40" составляет 13,6 м, ширина – 3,2 м. Катер имеет композитный корпус, три двигателя, может развивать максимальную скорость до 50 узлов и предназначен для сопровождения, перехвата судов-нарушителей, досмотра, а также операций по противодействию торговле людьми и контрабанде.

Дальность плавания "Арес-40" превышает 250 морских миль, что позволяет контролировать исключительную экономическую зону Катара.

Катер может быть оснащен стабилизированными дистанционно управляемыми модулями вооружения с 12,7-мм пулеметом и электронно-оптическими системами управления огнем.