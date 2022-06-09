США планируют осуществить в Тихом океане пуск баллистической ракеты со стратегической подлодки

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты готовятся осуществить в период с 13 по 19 июня в Тихом океане испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты со стратегической подводной лодки, следует из американского навигационного предупреждения для мореплавателей NAVAREA.

На этот период закрывается ряд районов в Тихом океане, в том числе в районе пуска в 250 км от побережья Калифорнии, в зонах падения трех ступеней ракеты в северо-восточной и северо-западной части Тихого океана и в районе падения головной части к востоку от американского острова Гуам.

Планируемая дальность полета, судя по району падения головной части, должна составить 8750 км.

По имеющимся данным, речь идет об испытании межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5 ("Трайдент-2"), которая будет запущена с американской стратегической атомной подлодки класса Ohio ("Огайо").

С момента принятия ракеты на вооружение в 1989 году на Тихом и Атлантическом океанах было проведено уже 184 испытания.

Трёхступенчатая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5, которой оснащены все стратегические подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность более 12 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами W88 и W76-1 с мощностью 455 и 90 килотонн, соответственно, а также боеголовками малой мощности W76-2 от 5 до 8 килотонн.

В настоящее время ВМС США располагают 14 стратегическими подлодками класса Ohio, каждая из которых способна нести 20 баллистических ракет Trident II D5. Восемь подлодок размещены на Тихом океане и шесть - на Атлантике. На Тихом океане они сведены в 9-ю группу подводных лодок, базирующуюся в Китсап-Бангор (штат Вашингтон), на Атлантике - это 10-я группа подлодок, базирующаяся в Кингс-Бэй (штат Джорджия).