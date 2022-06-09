Матвиенко: после спецоперации больше никто не сможет угрожать России

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Когда все цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты, никто и никогда больше не сможет угрожать России и ее гражданам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Все цели спецоперации, как неоднократно подчёркивал глава государства, будут обязательно достигнуты. И тогда уже никто и никогда не сможет угрожать нашей стране и нашим гражданам", - сказала она на заседании Совфеда в среду в рамках "часа субъекта", посвященного Севастополю.

Спикер СФ отметила, что борьба за сохранение русской идентичности в Севастополе и Крыму не прекращалась ни на день и в период пребывания региона в составе Украины. "Сегодня мы особенно хорошо понимаем, насколько важными и своевременными оказались принятые в марте 2014 года решения. Очевидно, что проект "анти-Россия", остановить который призвана наша специальная военная операция, был нацелен в первую очередь именно на Крымский полуостров, на Севастополь. Тогда удалось сорвать планы "дерусификаторов" и отстоять нашу историю, нашу культуру и наше общее будущее. Так же будет и сейчас", - заявила Матвиенко.