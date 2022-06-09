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В Болгарии хотят дать решительный ответ на "российскую угрозу"

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Работа российских РСЗО Ураган на Харьковском направлении
Работа российских РСЗО Ураган на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Нужно дать решительный ответ на российскую угрозу Болгарии

Тема поставки оружия на Украину для Болгарии закрыта, по ней уже было принято парламентское решение, цитирует Болгарское Радио заявление вице-премьера страны Корнелии Ниновой. Однако есть депутаты, которые с этим не согласны. И они намерены инициировать повторное рассмотрение вопроса.

Севдалин Палаузов

Во время визита в Садово премьер-министр Кирил Петков еще раз подтвердил, что Болгария не будет поставлять оружие Украине.

Посол Украины в Болгарии в очередной раз попросил – официально – предоставить Украине старые советские образцы тяжелого вооружения. В понедельник вице-премьер и министр экономики Корнелия Нинова категорически заявила, что "тема закрыта", поскольку по ней было принято парламентское решение – только ремонт военной техники и никакого оружия для Украины.

"Однако, по мнению парламентской группы от партии "Демократическая Болгария", новое обращение подразумевает начало новой процедуры обсуждения и принятия соответствующего решения", - заявил в эфире Радио Пловдив депутат от этой партии Атанас Славов, член парламентского комитета по обороне.

С самого начала "Демократическая Болгария" выступала за полную поддержку Украины, включая отправку оружия. "К сожалению, она не получила поддержку Народного собрания, поэтому было принято только положение о ремонте военной техники", - комментирует Славов.

По его словам, конфликт на Украине переходит на новый этап. Отправка советского оружия позволит модернизировать болгарскую армию, перевооружить ее по стандартам НАТО.

"Если мы сейчас поможем Украине старым советским оружием, мы сразу же получим вместо него современное натовское оружие. Иначе получится, что по окончании этого конфликта Украина, не являющаяся членом НАТО, будет лучше вооружена, чем Болгария – официальный член Альянса! Игнорировать этот вопрос нельзя".

"Представители "Демократической Болгарии" вновь поддержат Украину, после чего, как мы ожидаем, вопрос будет вынесен на голосование", - сказал Атанас Славов. Совет министров должен будет обсудить этот вопрос и представить Народному Собранию проект решения.

"Все это кажется особенно актуальным, особенно после вчерашней угрозы ядерной ракетой со стороны высшего представителя российских структур в адрес болгарского государства, - отметил депутат, ссылаясь на слова Дмитрия Рогозина, - Очевидно, Россия считает нас недружественной страной, поэтому мы должны вести себя соответствующе".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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