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Чайный гриб оказался способен жить в марсианских условиях

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Фото, полученное марсоходом Perseverance
Фото, полученное марсоходом Perseverance.
Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/ASU

Группа международных специалистов, возглавляемая Геттингенским университетом, заявила, что бактерии чайного гриба Komagataeibacter, производящие целлюлозу, оказались способны жить в марсианских условиях. Выводы исследования описаны в журнале Frontiers in Microbiology.

В рамках проекта BIOMEX («биологический и марсианский эксперимент») ученые отправили образцы чайного гриба на Международную космическую станцию (МКС) в 2014 году при поддержке Европейского космического агентства. Там космонавты провели метагеномный анализ и секвенирование реактивированных и других культур гриба. Исследователей прежде всего интересовала выживаемость дрожжей во внеземных условиях, а также его геномная архитектура.

Результаты работы выявили, что марсианская среда разрушает экосистему чайного гриба, однако бактерии Komagataeibacter, что производили целлюлозу, смогли выжить. По мнению ученых, бактериальная целлюлоза может стать биомаркером внеземной жизни. Кроме того, созданные на основе целлюлозы мембраны и пленки могут применяться для производства защитных оболочек в колониальных поселениях.

Ранее сотрудники Фонда прикладной молекулярной эволюции выявили, что рибонуклеиновая кислота (РНК), которая содержится во всех живых клетках, произвольно образуется на поверхности базальтового стекла (магматическая порода). Этот материал в большом количестве существовал на древней Земле и до сих пор его находят на Марсе.

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