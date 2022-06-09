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ЦАМТО

Республика Корея сократит расходы на оборону в 2022 ф.г.

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Военнослужащие ВС Республики Корея
Военнослужащие ВС Республики Корея.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 8 июня. Национальное собрание Республики Корея одобрило дополнительный закон о бюджете, который предусматривает сокращение финансирования расходов на оборону в 2022 ф.г. более чем на 1,5 трлн. вон (1,2 млрд. долл.) по сравнению с ранее утвержденным объемом.

Как сообщает Janes.com со ссылкой на одобренный в конце мая официальный документ, в рамках мероприятий по изысканию дополнительного финансирования для смягчения последствий воздействия пандемии COVID-19 на малый бизнес, годовое финансирование расходов на оборону сократится до 65,95 трлн. вон (52,55 млрд. долл.).

Хотя в номинальном выражении военные расходы по-прежнему превышают бюджет 2021 финансового года, с учетом инфляции реальное годовое сокращение составит 1,4%.

Бюджетные сокращения распределены между Министерством национальной обороны (МНО) и Администрацией программы оборонных закупок (DAPA), причем на МНО приходится основная часть сокращений.

По оценке Janes Defense Budgets, сокращение военных расходов Республики Корея будет иметь место только в 2022 ф.г., затем они снова начнут расти, и к концу десятилетия достигнут примерно 65 млрд. долл. в год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
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