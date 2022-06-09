Жительница Донецка: немецкое оружие убивает нас, а не спасает Украину

Настоящая антивоенная позиция не может игнорировать страдания жителей ДНР и ЛНР, говорит жительница Донецка в интервью для Junge Welt. Для такой публикации в Германии необходимо мужество. Большинство СМИ там считают угрозой поражение режима Зеленского и призывают вооружать Украину.

Донецк под огнем, и все больше доказательств того, что украинская армия с помощью оружия НАТО совершает военные преступления. Беседа с Катей Андреевой, спикером женского культурно-просветительского клуба "Аврора" в Донецке.

— США, Германия и другие западные союзники отправляют все больше тяжелых вооружений на Украину. Как это воздействует на жителей Донецка?

— Нам с самого начала было ясно, что оружие НАТО будет использовано против мирного населения нашей республики. Сейчас это происходит каждый день. Раньше в городе было много безопасных мест, но теперь украинская армия обстреливает и центр города из американских гаубиц М777. 30 мая была полностью разрушена одна из школ. Многие учителя, которые оттуда вели занятия по "удаленке" через Интернет, были ранены, две сотрудницы погибли. Всего в результате того обстрела было убито шесть человек, 20 ранено. Наша жизнь стала намного опаснее. В субботу обстрелу ракетами "Град" подверглись жилые дома, школы и детский сад. Атаки участились с 17 февраля — то есть ухудшение началось за неделю до начала спецоперации. В особо опасном положении находятся жители прифронтовой зоны. Некоторые из них были эвакуированы, но многие остались, прежде всего, пожилые люди.

— Насколько пострадала инфраструктура города?

— Самая большая проблема — водоснабжение. Один из водопроводов был поврежден во время обстрела украинской армией. Жители многих районов города с февраля остались без воды и вынуждены ходить за ней к пунктам раздачи. Особенно страдают от этого женщины, семьи с детьми, инвалиды и пожилые люди.

— Недавно была обстреляна больница в Петровском районе. Жители рассказывают, что артиллерийский огонь по городу особенно интенсивен в дневное время, когда на улицах много народа. Методы войны, практикуемые Украиной, стали более беспощадными?

— По моему впечатлению, украинские военные с самого начала войны 8 лет назад безжалостно относились к мирному населению. Один из примеров — воздушный налет на здание региональной администрации 2 июня 2014 года, во время которого погибло восемь гражданских лиц и десятки получили ранения. Тяжелое вооружение НАТО только усугубило обстановку. Отношение к нашим жителям осталось прежним.

— Их презрительно называют "орками" или "колорадами". Но как украинская пропаганда оправдывает военные действия в отношении мирного населения?

— Она с самого начала утверждала, что военные преступления совершаются только людьми, начавшими мятеж против смены власти в результате Евромайдана 2014 года. Если ты живешь в информационном пространстве, в котором постоянно распространяется ложь, то её трудно игнорировать. Еще до путча на Евромайдане на Украине разжигалась донбассофобия — шовинизм, базирующийся на антикоммунизме и ненависти к рабочему классу. Донбасс — мультикультурный регион с развитой промышленностью, население которого настроено просоветски. Это было для правых как бельмо на глазу. Киев поощрял кампанию травли. В 2014 году она служила оправданием "антитеррористической операции" в Донбассе и украинских военных преступлений, когда их уже невозможно было скрывать. Российские либералы также подхватили расхожее утверждение о том, что "сепаратисты обстреливают свои собственные города". Многие у нас страдают от донбасской травмы. Люди больше не хотят говорить о войне со своими родственниками и друзьями на "большой" Украине, так как все равно никто не хочет слышать правды — я сама часто испытывала это на себе. В этих условиях возрастает важность того, что делаем мы, — мы говорим правду о происходящих здесь событиях в общественном пространстве.

— Что бы вы сказали западным либералам, которые требуют поставлять еще больше оружия Украине?

— Они должны понимать, что это оружие используется против мирного населения. Оно убивает нас. Оно не спасает Украину. По-настоящему антивоенная позиция не должна игнорировать тот факт, что украинская армия и националистические батальоны вот уже восемь лет терроризируют людей в Донбассе.