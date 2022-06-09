Войти
Lenta.ru

В США назвали преимущества МиГ-29

136
0
0
Архивное фото МиГ-29
Архивное фото МиГ-29.
Источник изображения: militarynews.ru

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 разработали в конце холодной войны, но современные модификации самолета продолжают эксплуатировать. Обозреватель Уэсли Калп назвал в публикации 19FortyFive особенности самолета, которые делали его конкурентом истребителей стран НАТО.

Работу над перспективным легким истребителем начали в конце 1960-х, а в 1977 году МиГ-29 совершил первый полет. Отмечается, что легкий истребитель стал ответом на американский F-16 Fighting Falcon.

После распада СССР часть истребителей МиГ-29, которые принадлежали Молдавии, приобрели США. В Соединенных Штатах оценили возможности самолетов, изучив полученные МиГ-29.

«Оценка американских и немецких МиГ-29 показала, что они во многих отношениях являются настоящими конкурентами самолетам НАТО аналогичного возраста и роли с точки зрения скорости разворота, скорости и ракетного вооружения малой дальности для ведения боевых действий в пределах визуальной досягаемости», — пишет Калп.

Также в США выяснили, что западные истребители превосходили МиГ-29 в боях за пределами прямой видимости. Объем информации об окружающей обстановке, которую получали пилоты МиГ-29, признали недостаточным.

Самой современной модификацией истребителя является МиГ-29СМТ. Самолет отличается от базовой версии увеличенной дальностью полета. Также истребитель получил новый комплекс бортового оборудования.

В мае в публикации турецкой газеты Star истребитель МиГ-29/35 сравнили с американским F-16. Коэффициент маневренности МиГ-29 составляет 9,6 из 10.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
США
Продукция
F-16
МиГ-29СМТ
Проекты
NATO
Похожие новости
03.06.2022
Обоюдоострая взаимность
09.03.2022
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
10.01.2022
Air & Space (США): правда о МиГ-29
02.11.2020
Румыния показывает привычную приспособляемость
09.10.2017
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
24.11.2014
Военные игры русских раскрывают их секреты, пугают соседей и НАТО ("Bloomberg Businessweek", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 01:32
  • 27363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 01:16
  • 246
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 16:19
  • 54
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 08:23
  • 6
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.06 06:39
  • 2
На Западе не испугались слов Медведева о ненависти к врагам России
  • 08.06 00:40
  • 6
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев