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Интерфакс-АВН

Лавров: Турция заявляет о готовности Украины разминировать свои воды

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С.Лавров
С.Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - По данным турецкой стороны, Украина готова либо разминировать свои воды, либо обеспечить проход судов для вывоза зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс... Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, готова либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, что ж, будем надеяться, что эта проблема будет решаться", - сказал Лавров в среду в Анкаре на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. По его словам, российские военные находятся в контакте с турецкими коллегами, обсуждаются детали инициатив по вывозу зерна. "С нашей стороны каких-либо препятствий, чтобы эту проблему - проблемку, на самом деле, она маленькая - никогда не было, если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать", - сказал Лавров.

"В отношении вывоза украинского зерна с российской стороны вообще ничего делать нет необходимости, так как Москва свою часть той работы, которую предстоит выполнить, ежедневно объявляет", - добавил министр.

"Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами. Главная проблема была (...) в отказе Украины от разминирования портов. Повторяю, если сейчас они изменили свое отношение, то с нашей стороны каких-либо сложностей не возникает. Посмотрим, как будут договоренности предварительные, которые мы обсуждали вчера и сегодня, воплощаться в практические дела", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия ценит усилия Турции для разблокирования ситуации и вывоза зерна из украинских портов.

Лавров при этом подчеркнул, что доля украинского зерна, заблокированного в портах, составляет менее 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых, "какого-либо отношения к продовольственному кризису нынешняя ситуация с зерном не имеет".

Глава МИД РФ также заявил, что российская спецоперация на Украине "развивается по плану, достигает поставленных задач".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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