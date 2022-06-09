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РИА Новости

Российская авиация нанесла удар по бронетанковому заводу в районе Харькова

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Техники вешают авиационную ракету Р-73 на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Техники вешают авиационную ракету Р-73 на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по бронетанковому заводу возле Харькова, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", — сообщил он.

Кроме того, российская авиация поразила высокоточными ракетами:

  • — два пункта управления;
  • — 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
  • — батарею РСЗО "Ураган" под Харьковом;
  • — четыре склада с оружием и боеприпасами в районах Малиновки Харьковской области, Спорное в ДНР, Звановка в ЛНР;
  • — хранилище топлива для техники ВСУ в районе Чугуева Харьковской области.

Помимо этого, российские ВКС за минувшие сутки поразили 63 района скопления живой силы противника и уничтожили:

  • — пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ;
  • — более 160 националистов;
  • — восемь танков, две РСЗО "Град", артиллерийскую батарею, станцию радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.

Артиллерийским огнем и ракетами российские войска за минувшие сутки поразили:

  • — 68 пунктов управления;
  • — 172 огневые позиции артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе Александровки и Кутузовки;
  • — батарею РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области;
  • — 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

"В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районе Шелкоплясы и "Оса-АКМ" в Верхней Роганке Харьковской области", — добавил Конашенков.

Системы ПВО за это время сбили два украинских МиГ-29 у населенного пункта Снегиревка Николаевской области, а также вертолет Ми-8 возле населенного пункта Белая Криница Николаевской области и 11 дронов. Помимо этого, им удалось перехватить три ракеты "Точка-У" и пять снарядов РСЗО "Смерч".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бук-М1
Ми-8
Оса-АКМ
Точка-У
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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