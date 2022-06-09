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РИА Новости

Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска несут большие людские потери в Донбассе, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов", — сказал генерал-майор.

Он уточнил, что ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и более 20 единиц автомобильной техники.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции, организованной британской газетой Financial Times, признал, что ВСУ уступают российской армии в плане техники, поэтому не способны наступать.

Кроме того, 1 июня Зеленский в интервью телеканалу Newsmax сообщил, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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