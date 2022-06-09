В Washington Post проанализировали конфликт России и США в киберпространстве

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В последние годы киберпространство является одной из главных сфер российско-американского противостояния. Ранее власти США неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы организует хакерские атаки, вмешивается в американские выборы. Теперь с подобными обвинениями в адрес США выступает и Россия. Американское издание The Washington Post проанализировало особенности конфликта России и США в киберпространстве.

Недавно специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсант» обвинил США в развязывании киберагрессии против России и союзников. Как отметил дипломат, США используют Украину и ее айтишников для проведения кибератак против России.

При этом Крутских предостерег США от возможных негативных последствий подобной тактики. Россия может принять твердые и решительные меры, но в киберстолкновении двух государств «не будет победителей», а его последствия станут катастрофическими.

Заявления российского дипломата прозвучали вскоре после комментария американского генерала Пола Накасоне, который возглавляет Киберкомандование Министерства обороны США. Как отметил высокопоставленный американский военный, США провели ряд наступательных и оборонительных операций в информационном пространстве. Раскрывать подробности этих операций генерал не стал.

В Государственном департаменте США заявление Крутских прокомментировали скупо, отметив, что российский дипломат не сказал ничего нового. Впрочем, и американские власти регулярно выступают с подобными заявлениями в адрес России. Так, Госдеп обвинял Россию в кибератаках против Украины, включая атаку на сеть спутниковой связи.

По словам Крутских, замораживание администрацией Байдена разработки общего подхода к вопросам кибербезопасности в современном мире свело на нет прогресс в сотрудничестве двух государств в данном направлении. Россия, кстати, никогда не отказывалась от возможности заключить договоры со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны, и от урегулирования отношений между странами в информационном пространстве.

Впрочем, в подходе России и США к вопросам информационной безопасности есть очевидные различия. Так, Россия выступает за интернет с суверенными границами, то есть за государственный контроль над киберпространством. США на словах призывают к открытому и свободному интернету, а на практике блокируют российские сайты и вынуждают придерживаться подобной тактики своих европейских и азиатских союзников.

Обвинения со стороны Запада в адрес России, якобы нарушающей свободу коммуникации в интернете, нельзя воспринимать серьезно на фоне информационной политики США и ЕС. Ведь Запад старательно блокирует любой пророссийский контент, проводит преследования независимых журналистов. О том, сколь верен Запад принципам свободы в информационном пространстве, может служить и пример Джулиана Ассанжа, который был превращен западной пропагандой в некое исчадие ада, страшного преступника, достойного самого сурового наказания. Почему-то никто не представил его борцом за свободу в интернете.

Между тем, в сентябре 2022 года пройдут выборы нового генерального секретаря Международного союза электросвязи, агентства ООН, которое теоретически может взять на себя управление интернетом. На этот пост претендует два кандидата – это американка Дорин Богдан-Мартин, которая руководит одним из бюро союза, и россиянин Рашид Исмаилов, имеющий большой опыт работы в министерстве связи РФ, а также в Huawei и некоторых других корпорациях. Западная пресса, само собой, опасается избрания россиянина на этот пост, так как считает, что это усилит позиции России в конкуренции в мировом интернет-пространстве.