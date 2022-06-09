Норвегия передала Украине 22 САУ М109А3 с запчастями и боеприпасами

ЦАМТО, 8 июня. Норвегия передала Украине 22 САУ с запчастями и боеприпасами, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны королевства.

"Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установки М109 с запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы… Украина запросила этот вид поддержки вооружений", – приводятся в сообщении слова министра обороны Бьерна Арильда Грама.

Отмечается, что вооруженные силы Норвегии некоторое время назад заменили САУ M109 калибра 155-мм новыми артиллерийскими системами, импортированными из Южной Кореи, и 22 установки из запасов переданы Украине. Обучение военнослужащих проходило в Германии при участии норвежской стороны.

Как напоминает агентство, Минобороны РФ накануне сообщило, что российские артиллеристы уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109А3.