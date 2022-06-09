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Военное обозрение

Названы новые сроки возвращения в боевой состав флота авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

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"Адмирал Кузнецов" в сухом доке 35-го СРЗ в Мурманске

Сроки передачи российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в боевой состав флота снова сдвигаются. Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, в ходе проводимых на корабле работ вскрылись ранее необнаруженные дефекты.

ТАВКР "Адмирал Кузнецов", проходящий капитальный ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, вернется в боевой состав не раньше 2024 года. Ранее названные сроки передачи корабля заказчику в 2023 году пришлось сдвинуть, так как при проведении работ на крейсере вскрылось множество дефектов, ранее не обнаруженных. Их исправление и привело к сдвигу сроков вправо еще на несколько месяцев.

Передача флоту крейсера "Адмирал Кузнецов" после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году

- приводит ТАСС слова источника.

Отметим, что информация неофициальная, никаких подтверждений от ОСК не поступало. Последние официальные данные, озвученные корпорацией, говорят о том, что "Адмирал Кузнецов" будет передан военным в 2023 году.

В настоящее время крейсер находится в сухом доке на территории 35-го СРЗ в Мурманске, куда его завели 20 мая 2022 года. Как ранее уже сообщалось, работы в доке с кораблем должны быть закончены до сентября, а сам крейсер выведен из дока до ледостава, иначе продолжение работ сдвинется на 2023 год. В то же время судоремонтники заявляют, что все работы на крейсере идут по плану.

В прошлом году американский журнал The National Interest назвал российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" самым "невезучим кораблем" российского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
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