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Военное обозрение

США рассчитывают сократить зависимость от урана из РФ, нарастив собственное производство

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Источник изображения: topwar.ru

В Белом Доме выступают за выделение из бюджета 4,3 миллиарда долларов на закупку обогащенного урана у американских производителей. Президентская администрация старается убедить законодателей принять такое решение.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Администрация Байдена подталкивает законодателей к тому, чтобы они поддержали план, предусматривающий закупку обогащенного урана напрямую у местных производителей

- говорится в сообщении агентства.

Они рассказали о встрече с законодателями представителей Минэнерго США, которые хотят добиться выделения бюджетных средств. Эти деньги планируется инвестировать в развитие американских предприятий, занимающихся обогащением уранового сырья.

В агентстве отмечают, что в последнее время российский обогащенный уран поступает нерегулярно, что может привести к перебоям в работе американских предприятий, использующих его в своих ядерных реакторах. Представители правительства США рассчитывают сократить зависимость от урана из РФ, нарастив собственное производство.

Источник изображения: topwar.ru

Американское СМИ отмечает, справиться с данной задачей будет нелегко, ведь в Америке действует лишь одно предприятие, где обогащают урановое сырье. Оно расположено в штате Нью-Мексико и принадлежит европейскому консорциуму URENCO, который является совместной британско-нидерландско-германской компанией.

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