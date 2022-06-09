Источник изображения: topwar.ru
В Белом Доме выступают за выделение из бюджета 4,3 миллиарда долларов на закупку обогащенного урана у американских производителей. Президентская администрация старается убедить законодателей принять такое решение.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
- говорится в сообщении агентства.
Они рассказали о встрече с законодателями представителей Минэнерго США, которые хотят добиться выделения бюджетных средств. Эти деньги планируется инвестировать в развитие американских предприятий, занимающихся обогащением уранового сырья.
В агентстве отмечают, что в последнее время российский обогащенный уран поступает нерегулярно, что может привести к перебоям в работе американских предприятий, использующих его в своих ядерных реакторах. Представители правительства США рассчитывают сократить зависимость от урана из РФ, нарастив собственное производство.
Источник изображения: topwar.ru
Американское СМИ отмечает, справиться с данной задачей будет нелегко, ведь в Америке действует лишь одно предприятие, где обогащают урановое сырье. Оно расположено в штате Нью-Мексико и принадлежит европейскому консорциуму URENCO, который является совместной британско-нидерландско-германской компанией.