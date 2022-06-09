На Балтфлоте прошло учение по ускоренному восстановлению поврежденного аэродрома

ЦАМТО, 8 июня. Специалисты инженерных подразделений соединения морской авиации Балтийского флота отработали задачи планового специального учения по ускоренному восстановлению поврежденного аэродрома.

По легенде учения, авиация условного противника нанесла удар по аэродрому. На взлетно-посадочной полосе (ВПП) были сделаны воронки до 2 м глубиной, имитирующих последствия взрывов авиабомб.

Военнослужащие ремонтного подразделения в кратчайшие сроки вывезли с ВПП обломки арматуры и бетонных плит, а также доставили к месту проведения ремонтных работ грунт, щебень и песок.

Затем военнослужащие засыпали воронки, уплотнили основание ВПП, произвести монтаж плит и заливку швов.

В специальном учении приняли участие свыше 150 военнослужащих, было задействовано более 20 ед. различной техники, включая автокраны, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры и специализированные погрузчики, сообщает пресс-служба Западного военного округа.