ЦАМТО, 8 июня. Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол", при этом "пожертвование" системы ПВО Киеву не нужно.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.

"Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности... Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол", – цитирует издание посла.

По словам Е.Корнийчука, Киев не нуждается в пожертвовании системы ПВО. "Нам не нужно пожертвование, мы хотим купить его ("Железный купол")", – сказал он.

Как напоминает "РИА Новости", газета Politico в 2021 году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Занимавший тогда пост пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток данных.