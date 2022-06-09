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ЦАМТО

В Аргентину прибыл последний патрульный корабль OPV

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Корабль (P-54) "Контральмиранте Кордеро"
Корабль (P-54) "Контральмиранте Кордеро" (Contralmirante Cordero) ВМС Аргентины.
Источник изображения: AeroArg Militaria Argentina

ЦАМТО, 8 июня. На военно-морской базе в Буэнос-Айресе 3 июня состоялась церемония встречи прибывшего в страну четвертого и последнего приобретенного для ВМС страны патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel).

На церемонии встречи корабля (P-54) "Контральмиранте Кордеро" (Contralmirante Cordero) присутствовал министр обороны Аргентины Хорхе Тайана.

По информации Infodefensa.com, корабль вышел из Конкарно (Франция) 10 мая. После официальной встречи корабль направился в порт приписки – военно-морскую базу Мар-дель-Плата.

Как сообщал ЦАМТО, 13 февраля 2019 года после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро компания Naval Group сообщила о вступлении в силу подписанного 22 июня 2018 года в Буэнос-Айресе контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

В рамках контракта ВМС Аргентины получили прошедший ремонт и адаптацию построенный в 2011 году корабль "Л'Адруа" (из состава ВМС Франции), а также три новых патрульных корабля OPV-87 ("Говинд"). Они предназначены для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и других задач. Корабли адаптированы для использования в холодных водах Антарктиды.

Naval Group выступила генеральным подрядчиком поставки. Постройку трех новых кораблей выполнила компания Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).

"Л'Адруа" был передан командованию ВМС Аргентины 6 декабря 2019 года и переименован в (51) "Бушар". Новые корабли сходны с "Л'Адруа", но получили ряд модификаций для улучшения характеристик. Первый новый корабль OPV-87, (P-52) "Пьедрабуэна", был передан ВМС Аргентины 13 апреля 2021 года и прибыл в Аргентину в июне 2021 года. Церемония передачи ВМС Аргентины второго корабля новой постройки, (P-53) "Сторни" (Storni), состоялась 13 октября 2021 года.

(P-54) "Контральмиранте Кордеро" был спущен на воду 21 сентября 2021 года и официально передан представителям ВМС Аргентины в Конкарно 13 апреля 2022 года.

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Страны
Аргентина
Франция
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