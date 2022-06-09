Конфликт на Украине сплотил Евросоюз. Но радоваться им рано

Новая эра сотрудничества Европы может не продлиться долго

Конфликт на Украине сплотил Евросоюз, но праздновать единство пока рано, сообщает Bloomberg. Последствия происходящего вызывают разногласия среди членов блока. Ранее ЕС проходил через подобные испытания, но в этот раз успех не гарантирован, считает автор статьи.

Клайв Крук (Clive Crook)

Специальная военная операция России на Украине сплотила членов Евросоюза. Но ее последствия их разобщат

Казалось, что озлобленная, экспансионистски настроенная автократия, начавшая конфликт у самых своих границ, сумела излечить Евросоюз от легкомыслия в вопросах самообороны. Пандемия уже продемонстрировала необходимость более тесного взаимодействия в других сферах. Теперь же европейские политики заговорили о новой эре сотрудничества.

Историки, несомненно, назовут специальную военную операцию на Украине трансформирующим моментом, однако какой будет эта самая трансформация, пока сказать трудно. Праздновать новообретенное единство Европы, вероятно, еще слишком рано. Давление, которому подвергается блок, может укрепить его. Однако оно также может окончательно его расколоть.

Шок, который Европа испытала, глядя на жестокость России, трудно переоценить. Не так давно бывший канцлер Германии Ангела Меркель праздновала новое экономическое партнерство с Москвой – партнерство, в результате которого Берлин попал в зависимость от российского экспорта энергоресурсов. Начавшаяся в феврале спецоперация стала настоящим потрясением. В ответ Евросоюз сразу же начал действовать – гораздо быстрее, чем многие могли предположить, опираясь на прошлый опыт.

Члены ЕС согласовали введение беспрецедентных по своим масштабам санкций. Они отправили Украине оружие. Швеция и Финляндия приняли решение, о котором никто даже не задумывался до начала военных действий на Украине, – они подали заявку на вступление в НАТО. Европейские правительства начали быстро увеличивать расходы на оборону, пообещав нарастить закупки военной техники и вложиться в интеграцию их систем. Внезапно в глазах европейских политиков эффективная система взаимной обороны превратилась из расплывчатых планов на будущее в острую необходимость.

Однако, чтобы поддерживать эти усилия на должном уровне, необходимо более глубокое политическое единение – и именно в этом члены Евросоюза обычно терпят неудачу.

Поначалу действия России рассматривались как общая угроза, требующая солидарности. Но по мере развития этого военного конфликта обязательно будут возникать разногласия относительно того, как он должен закончиться. Санкции, введенные против России, будут наносить все более значительный сопутствующий ущерб странам Европы. Некоторые члены блока испытают на себе большее мощный удар, чем другие, что станет дополнительным испытанием для недостроенных экономической и политической систем Евросоюза.

На этой неделе Европейский центробанк должен принять решение, когда и на сколько нужно повысить ключевые ставки. В настоящее время ключевая ставка на 0,5% меньше уровня, на котором она держалась много лет. Потрясения в области поставок, вызванные пандемией и боевыми действиями на Украине, обусловили рост темпов инфляции до 8,1%. Инвесторы ожидают, что Европейский центробанк скоро начнет ужесточать свою политику. И это может обернуться дополнительными потрясениями.

Показатель общей инфляции вызывает шок, однако паттерны ускорения темпов инфляции в разных странах еврозоны выглядят не менее пугающими. По сравнению с прошлый годом в мае инфляция во Франции составила 5,8%, в Германии – 8,7%. Самый низкий показатель зафиксирован на Мальте – 5,6%, а самый высокий – в Эстонии, где она составила 20,1%. Этот разброс показателей свидетельствует о том, что в вопросе экономической интеграции странам Евросоюза предстоит пройти еще долгий путь – особенно если речь идет о поставках энергоносителей. Однако это также вызывает экономические и политические проблемы.

Чувствительность к инфляции варьируется внутри блока. Во многих странах Европы инфляция на уровне 8,7% воспринималась бы как очень высокая, но в Германии, которая долгое время старалась обеспечить стабильность цен, такие темпы инфляции вызывают неподдельный ужас. Такое разное восприятие в совокупности с широким разнообразием инфляционных сил и особенностей экономик различных членов блока создают такую картину, в сравнении с которой работа Федеральной резервной системы США кажется довольно простой. Европейский центробанк попросту не сможет выработать такой курс, который устроит всех членов еврозоны.

И это еще не все. По мере роста ключевых ставок будут появляться и другие трещины. Члены Евросоюза различаются по своему бюджетному потенциалу – то есть по тому, насколько безболезненно они могут поддержать действия ЕЦБ, внеся изменения в свои бюджетные балансы. Замедление роста и повышение стоимости займов вновь поставит под сомнение финансовую устойчивость таких стран, как Италия, чей госдолг достиг 150% ВВП в прошлом году. Звучащие со всех сторон призывы увеличить расходы на оборону, а также разного рода издержки регулирования, связанные с конфликтом и пандемией (расходы на инфраструктуру, здравоохранение, выплаты денежных пособий), вновь привлекут внимание к тому, кто и за что платит, а также к тому, что именно Евросоюз предлагает своим членам и что он от них требует.

Годы политики отрицательных ключевых ставок позволяли не поднимать эти серьезные вопросы. Тем не менее, движение в сторону заявленной цели – в сторону формирования очень крепкого союза – можно было назвать в лучшем случае медленным. Попытки выстроить бюджетный союз, который является логическим продолжением валютного союза, так и не увенчались успехом. Евросоюз разработал несколько программ по борьбе с пандемией, однако бюджетный ответ его членов на распространение коронавируса оказался нескоординированным и неорганизованным. Евроскептический популизм продолжает набирать обороты, а некоторые страны – в первую очередь Венгрия и Польша – похоже, полны решимости бросить вызов господствующему мнению о целях единой Европы. Дальнейшие дискуссии могут включать в себя обсуждение условий вступления Украины, которая была бедной страной даже до того, как Россия начала там свою специальную операцию.

Таким образом, последствия военных действий тянут членов блока в разных направлениях. Сейчас Европа понимает, что у ее восточных границ находится вовсе не потенциальный друг, а безжалостный противник. Это действительно вносит ясность. Никто уже не спорит, что Евросоюзу необходимо заняться разработкой нового порядка безопасности и потратить столько, сколько потребуется, чтобы сделать его эффективным. Вы можете подумать, что прогресс в этой области должен идти рука об руку с углублением чувства общеевропейской идентичности. Однако реализации этого нового проекта будут мешать нарастающие экономические проблемы, недостаточная интегрированность экономик, несовершенство бюджетных схем, отсутствие четкости в конституции, различия в политических ценностях и большое количество граждан, убедить которых будет очень трудно.

Прежде Евросоюзу уже удавалось проходить через подобные испытания. Более того, его идеологи часто называли углубление связей внутри союза в период кризисов лучшим способом достичь прогресса. Давайте просто скажем, что успех не гарантирован.