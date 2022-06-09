БМП-3 с огневой поддержкой САУ AMX-13/Mle F.3: формирование манёвренных боевых групп в армии Венесуэлы

Источник изображения: topwar.ru

Венесуэльская армия проходит сложный путь перерождения, на который её вынудили встать западные санкции, закрыв для Каракаса возможность закупки запасных частей для боевой техники. До начала открытого противостояния с Западом при Уго Чавесе матчасть вооружённых сил страны была представлена главным образом изделиями европейского и американского происхождения. Последовавшие затем поставки из России позволили поддерживать боеспособность войск, однако армия требует гораздо больше техники.

В условиях острого финансового дефицита и нехватки матчасти национальное командование начало выделять из строевого состава особые манёвренные батальонные группы, получившие обозначение EJB. При своём создании данные подразделения комплектовались внедорожниками, которые снаряжались различными боевыми системами – 7,62-мм пулемётами FN-MAG, 60-мм миномётами MO-60 от TDA Armements и 106-мм безоткатными орудиями M40A1.

Источник изображения: topwar.ru

Варианты комплектования EJB

В настоящее время осуществляется формирование новых манёвренных батальонных групп путём передачи в их состав тяжёлых систем. Их костяком становятся российские БМП-3, которые в условиях нехватки танков усиливаются средствами огневой поддержки в лице 155-мм гусеничной САУ AMX-13/Mle F.3. Это французское изделие, созданное на базе лёгкого танка 1952 года разработки, возвращается в строй после капитального ремонта и установки вспомогательного оборудования, заменяющего западные аналоги.

Имеется и более тяжёлый вариант комплектования БТГ – БМП-3, усиленные 120-мм САУ «Нона-СВК» и танками Т-72Б1В. В любом случае концентрация военной техники в отдельных подразделениях позволяет всегда иметь под рукой боеготовые части, а не распылять ограниченную матчасть по всей армии.