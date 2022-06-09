Бронированный вездеход BvS10 AUT Hägglunds.

Шведская компания Hägglunds, входящая в британский оборонный концерн BAE Systems, хорошо известна своим многоцелевым бронированным вездеходом с одноименным названием. Модель под обозначением BvS, то есть гусеничная (Bandvagn) с бронезащитой (Skyddad) принята на вооружение в армиях 38 стран, включая Великобританию, Францию или Нидерланды. Не менее 200 БТР BvS 206S составляют парк воздушно-десантной и горно-пехотной бригад бундесвера.

БТР BvS 206S Haegglunds ВС Германии

По оценкам экспертов, БТР впечатляет своими внедорожными возможностями, что достигается особой системой привода, включающей две отдельные секции, соединенные между собой шарнирным сочленением. Четыре широких гусеницы приводятся в движение одновременно. В результате даже в тяжелой бронированной версии машина оказывают на грунт меньшее давление, чем одиночный солдат в полном снаряжении.

Летом 2019 г. в рамках заключенного тремя годами ранее контракта (на сумму 85 млн. евро.) производитель передал ВС Австрии последние из 32 бронированных вездеходов. Машины поступили на вооружение 6 горной бригады и 2 инженерного батальона. Техника поставлена в продвинутой версии BvS10 AUT. Особенности этого варианта БТР Hägglunds и будут рассмотрены ниже.

Бронированный вездеход BvS10 AUT

Бронированный вездеход Hägglunds: особенности конструкции

На БТР BvS10 AUT установлен 6-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 281 л.с. (206 кВт) и автоматическая коробка передач. В передней секции машины размещается экипаж в составе командира, водителя, и наводчика, а в задней – шесть военнослужащих десанта. В случае необходимости вместимость автомобиля в задней секции можно увеличить до восьми военнослужащих, в результате максимальное количество членов экипажа возрастает до 11 чел.

Машина обладает плавучестью. В пустом состоянии (вес до 14 т) скорость на воде достигает 5 км/ч. Для плавания с большим весом крепятся дополнительные понтоны.

BvS10 AUT в грузовом отсеке C-130 "Геркулес"

Бронированный вездеход BvS10 AUT аэромобилен и может загружаться в военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес". Для транспортировки с помощью тяжелых вертолетов машина делится на две части. Для самоспасения и взаимной поддержки в комплект дополнительного оборудования входит лебедка с передним или задним креплением и стальной трос длиной 30 м. Тяговое усилие лебедки достигает 53 кН. Некоторые машины оборудуются снегоочистителем, который также подходит для создания проходов и дорожек на наклонной поверхности (например, горных склонах).

Полезная нагрузка и защищенность

Общая полезная нагрузка транспортера составляет 2330 кг. Причем, грузоподъемность задней секции достигает 1500 кг. Дополнительно в поставку включается прицеп с грузоподъемностью до 1,5 т.

ВС Австрии приобрели два БТР в медицинском варианте для эвакуации больных и раненных. В такой конфигурации в задней секции машины сидения снимаются и заменяются на транспортную кушетку для раненного. Это позволяет в общей сложности транспортировать одного лежачего и двух сидячих раненых или четырех сидячих раненых и двух медиков.

Вариант размещения с одним лежачим раненым

Показатели полезной нагрузки (ПН)

Вес полезной нагрузки, кг С оружейной станцией С оружейной станцией и снегоочистным щитом Передняя секция 830 430 Задняя секция 1 500 1 500 Общий вес ПН 2 330 1 930 Общий вес с ПН 15 900 15 900 Общий вес прицепа с ПН 3 000

Вездеход бронирован и оборудован дополнительной противоминной защитой. Броня держит боеприпасы калибра 7,62 мм и осколки гранат. Оборудование ЗОМП позволяет двигаться по зараженной местности. Система подавления возгорания препятствует распространению огня в салоне БТР.

Для ведения наружного наблюдения установлена система камер с круговым (на 360°) обзором, с помощью которой экипаж может безопасно контролировать обстановку вокруг машины, оставаясь в безопасности внутри. В случае угрозы, бортовое оружие может автоматически направляться в сторону цели.

Монитор камер кругового обзора Haegglunds

Вооружение и оптические средства

Бронированный вездеход BvS10 AUT оснащен дистанционно управляемой стабилизированной оружейной станцией с 12,7 мм сверхтяжелым пулеметом (üsMG) и 76 мм метательной установкой. Помимо 12,7 мм üsMG в оружейную станцию могут также устанавливаться 7,62 мм пулемет MG74 или 40 мм автоматический гранатомет. Диапазон регулировки оружия по углу места составляет от -20° до +60°. На крыше задней секции машины крепится лафет для пулемета, который позволяет вести огонь из 7,62 мм пулемета из люка. Метательная установка позволяет запускать дымовые или осколочные гранаты.

В дополнение к системе камер кругового обзора на оружейной станции BvS10 AUT установлены тепловизионная и дневная видеокамеры, обеспечивающие обнаружение целей на дальности до 12 км. Лазерный дальномер оружейной станции позволяет точно измерять дальность на дистанции до 4000 м.

Оружейная станция БТР BvS10 AUT

Средства радиосвязи и боевого управления

Бронированный вездеход комплектуется тремя УКВ (одна звена отделение) и одной коротковолновой (КВ) радиостанциями. Аппаратура оптимизирована для радиопередачи данных. Опции внешнего подключения позволяют управлять радиостанциями дистанционно.

С помощью УКВ устройств каждое транспортное средство может использоваться в качестве подвижной точки ретрансляции. Радиоаппаратура звена отделения используется на коротких дистанциях и предназначена для связь через интерком (внутреннее переговорное устройство) между экипажем машины и личным составом снаружи. Поскольку, как правило, водитель и бортовой стрелок остаются внутри БТР, командир отделения (взвода) через отделенческое УКВ радио может управлять транспортным средством и бортовым оружием на ограниченной дальности. Для больших расстояний используется более мощное оборудование УКВ диапазона.

Переброска на внешней подвеске тяжелого транспортного вертолета

На всех машинах, полученных ВС Австрии, установлена система боевого управления нового поколения для разведывательных и артиллерийских сил подразделений (Combat New Generation Combat NG), пригодная для подключения к цифровым информационным системам. Тем самым возможны цифровая передача данных и реализация функции GPS.

В комплекте поставки предусмотрены установочные компоненты, обеспечивающие использование BvS10 AUT в качестве мобильной командного пункта (Command and Control-Kit, C2-Kit). С этим оборудованием командир роты или батальона получает в свое распоряжение технические инструменты боевого управления.

Боевой вес бронированного вездехода BvS10 AUT

Боевой вес, кг С оружейной станцией С оружейной станцией и снегоочистным щитом Передняя секция 7 670 8 070 Задняя секция 5 900 5 900 Общий 13 570 13 970

Оценка боевых возможностей

Австрийская модификация BvS10 AUT оснащена автономным отоплением и кондиционером. В конструкции БТР предусмотрены точки электропитания, с помощью которого возможна зарядка радиостанций, GPS устройств, мобильных телефонов и другой аппаратуры. Кроме того, возможно подключение обогревателей для отопления салона. По мнению австрийских военных, с поступлением BvS10 AUT затрудненное обеспечение электроэнергией в горах во многом упрощается. Перечисленные же опции значительно повышают боевую устойчивость горных подразделений австрийской армии.

Вместе с тем, закупленные Австрией бронированных вездеходов BvS10 AUT в количестве 32 машин позволяют оснастить только одну горно-пехотную роту и саперный взвод. Недокомплект такого рода техники сохраняется. Как следствие, от штаба 6 горной бригады ВС Австрии и штабов её батальонов потребуется гарантировать наилучшее распределение новых БТР в зависимости от особенностей местности и горной обстановки, а также целей и этапа проводимой операции.

Таким образом, универсальный бронированный вездеход BvS10 AUT рассматривается командованием ВС Австрии, как средство, обеспечивающее значительное увеличение мобильности, защищенности, а, следовательно, боевой эффективности горных подразделений. Комплекс оборудования БТР, благодаря своей многофункциональности, позволяет командиру использовать его в нескольких вариантах действий. Однако, парк вооруженных сил требует дальнейшего пополнения. В этой связи, командование продолжит испытывать ограничения оперативного характера.

Основные ТТХ и параметры проходимости BvS10 AUT

Основные параметры проходимости. Источник: invoen.ru

Основные параметры проходимости

Скорость, км/час — по шоссе 65 — по грунтовой дороге 40 — вне дорог 25 — минимальная 4 Дальность хода, км — по шоссе на скорости 50 км/час 300 — с двумя дополнительными канистрами по 20 л 500 Дорожный просвет/ клиренс, м — передней части машины 0,4 — задней части машины 0,35 Преодоление канавы, м — с укрепленными стенками 2 — с не укрепленными стенками 1,5 Преодоление стенки/эскарпа, м — передним ходом 1 — задним ходом 0,4 Преодоление подъема крутизна, % (градусы) — постоянно при соответствующей поверхности и захвате/зацепе 60 (31) — короткими переходами при соответствующей поверхности и захвате/зацепе 100 (45) Движение по наклонной плоскости при соответствующей поверхности и захвате/зацепе 40 (20) Статический угол наклона > 70% (33) Радиус поворота, м 13 Давление на грунт при полном весе 15,5 т, kPa 25 Преодоление брода, без какой-либо подготовки, м 1,25 Скорость на плаву, до 14 т с ограниченной подготовкой и до 15,5 т с дополнительными пантонами, км/час 4-5

По материалам ресурса truppendienst.com