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Франция стала участником международной программы освоения Луны

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Презентация лунной программы НАСА «Артемида» в Нью-Йорке, США
Презентация лунной программы НАСА «Артемида» в Нью-Йорке, США.
Источник изображения: © AFP 2020, Ilya S. Savenok

Франция присоединилась к разработанным США «Соглашениям Артемиды» и таким образом стала участником международной программы освоения Луны. Об этом сообщил госдепартамент США, передает РИА Новости.

«Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей "Соглашение Артемиды" на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне», — заявили в ведомстве.

В мае 2020 года НАСА представило международное «Соглашение Артемиды» (Artemis Accords), в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.

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Страны
США
Франция
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Луна
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