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Военное обозрение

Посол Украины в Израиле запросил поставку противоракетной системы «Железный купол»

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Источник изображения: topwar.ru

В Киеве снова заговорили о необходимости закупки израильской системы ПРО "Железный купол" для защиты от российских ракет. Кто именно выступил инициатором этого предложения не известно, но озвучил его посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук, пишет израильское издание Jerusalem Post.

По словам посла, Израилю необходимо решить, на чьей он стороне и поставить Киеву систему ПРО "Железный купол". При этом он подчеркнул, что Киев "в пожертвованиях" не нуждается, поэтому хочет комплекс именно закупить, а не получить в качестве военной помощи. Кроме того, Киев ждет от Тель-Авива снятие запрета на передачу Украине израильских противотанковых комплексов Spike SR, которые намеревалась передать Германия с разрешения США.

Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности (...)Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол"

- заявил посол.

Отметим, что разговоры о закупке израильской системы ПРО "Железный купол" (Iron Dome) идут уже довольно длительное время, Киев даже успел отказаться от ее закупки. Ну, или просто сделал хорошую мину при плохой игре, так как Израиль комплекс поставлять не собирался и наложил запрет на передачу его американцами. В феврале этого года министр обороны Украины Резников, еще до начала российской военной спецоперации, заявил, что Украине "Железный купол" не нужен, так как не может обеспечить защиту стратегических объектов, поскольку разработан для защиты от медленных ракет, летящих на малые расстояния. По его словам, он не годится для прикрытия АЭС, аэродромов и других важных объектов.

В прошлом году в Киеве "Железный купол" признавали "эффективной, но дорогой" системой ПРО и собирались искать какой-нибудь аналог.

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Страны
Германия
Израиль
США
Украина
Продукция
Spike NLOS
Железный купол
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