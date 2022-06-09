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Вестник Мордовии

Как легендарный советский танк Т-62 превращается в БМПТ- 62

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Источник изображения: Фото: kimo dial

Легендарный советский средний танк Т-62 был участником многих локальных войн и конфликтов. Причём, в ряде из них довольно успешно противостоял машинам западного производства. В настоящее время эта машина состоит на вооружении более чем двух десятков государств, и существуют различные проекты по её модернизации и приданию новых качеств.

Например, очень интересным считается алжирский вариант по превращению "шестьдесят второго" в боевую машину поддержки танков (БМПТ), в ходе которого массивная башня с орудием демонтируется, а вместо нее устанавливается боевое отделение "Бережок" с 30-мм пушкой 2А42, 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30, 7,62-мм пулеметом и противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет".

Для этого танковые корпуса прошли специальную доработку, на них появится дополнительная защита, в том числе динамическая, боковые противокумулятивные экраны. Наверняка будут предприняты определенные меры по усилению защиты боевого модуля.

Источник изображения: Фото: kimo dial

Делались предположения об улучшении подвижности, для чего будут внедрены двигатели повышенной мощности.

Первые фотоматериалы с модернизированными образцами засветились в минувшем году, тогда сообщалось, что алжирские военные собираются называть их БМПТ-62.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2А42
M113 БТР
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
Т-62
Т-72
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