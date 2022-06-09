S7 Space уволила несколько десятков сотрудников

Компания S7 Space, являющаяся владельцем космопорта «Морской старт», уволила несколько десятков своих сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на экс-гендиректора компании Сергея Сопова. Также стало известно о приостановке проекта по созданию ракеты-носителя.

Бывший глава S7 Space опубликовал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) письмо одного из экс-сотрудников компании, в котором уточняется, что организация уволила 52 сотрудника, все созданное Соповым «было разрушено и сломано, а космического направления больше нет».

Источник издания подтвердил данные об увольнении сотрудников, пояснив, что компания была вынуждена это сделать в связи с финансовыми проблемами. «Когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты», — рассказал он.

Помимо этого стало известно о заморозке проект по созданию ракеты-носителя легкого класса. Причиной этого являются проблемы с привлечением финансирования. В компании отметили, что из-за этого с июня 2022 года пришлось частично сократить штат сотрудников — без работы остались 30 человек.

Ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин подсчитал количество российских спутников, указав на то, что на околоземной орбите их находится очень мало. По его словам, у страны есть около 160 спутников гражданского и военного назначения.