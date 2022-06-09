Войти
Lenta.ru

S7 Space уволила несколько десятков сотрудников

125
0
0
Генеральный директор компании S7 Space Сергей Сопов
Генеральный директор компании S7 Space Сергей Сопов.
Источник изображения: © Фото : S7 Space

Компания S7 Space, являющаяся владельцем космопорта «Морской старт», уволила несколько десятков своих сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на экс-гендиректора компании Сергея Сопова. Также стало известно о приостановке проекта по созданию ракеты-носителя.

Бывший глава S7 Space опубликовал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) письмо одного из экс-сотрудников компании, в котором уточняется, что организация уволила 52 сотрудника, все созданное Соповым «было разрушено и сломано, а космического направления больше нет».

Источник издания подтвердил данные об увольнении сотрудников, пояснив, что компания была вынуждена это сделать в связи с финансовыми проблемами. «Когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты», — рассказал он.

Помимо этого стало известно о заморозке проект по созданию ракеты-носителя легкого класса. Причиной этого являются проблемы с привлечением финансирования. В компании отметили, что из-за этого с июня 2022 года пришлось частично сократить штат сотрудников — без работы остались 30 человек.

Ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин подсчитал количество российских спутников, указав на то, что на околоземной орбите их находится очень мало. По его словам, у страны есть около 160 спутников гражданского и военного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Морской старт
Похожие новости
09.02.2022
Русский космос: выбор пути
16.12.2021
Дмитрий Рогозин: ожидаем от NASA официального предложения продлить работу МКС
22.09.2021
Рогозин заявил, что судьбу "Морского старта" определят в ближайшее время
14.09.2020
Рогозин сообщил, что модернизацию плавучего космодрома могут начать через два месяца
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
15.09.2017
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
05.02.2013
«Морской старт» предложили выкупить государству
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 01:32
  • 27363
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 01:16
  • 246
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 09.06 00:47
  • 18
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 08.06 20:42
  • 3
"Поражать дроны ракетой С-300 - это как из гаубицы бить по воробьям"
  • 08.06 20:27
  • 3
«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР
  • 08.06 17:43
  • 6
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 08.06 16:59
  • 1
Великобритания передаст ВС Украины РСЗО M270
  • 08.06 16:19
  • 54
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 08.06 14:00
  • 1
США продолжат поставлять на Украину бронетранспортёры M113A2
  • 08.06 09:58
  • 0
Завершение отопительного периода 2021-2022 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации
  • 08.06 09:06
  • 1
Российские корабли на воздушной подушке на учениях "заминировали" морские районы Балтики
  • 08.06 08:23
  • 6
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 08.06 07:43
  • 58
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.06 06:39
  • 2
На Западе не испугались слов Медведева о ненависти к врагам России
  • 08.06 00:40
  • 6
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев