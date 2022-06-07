Андрей Белоусов посетил Центральный НИИ точного машиностроения

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов посетил с рабочим визитом Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Госкорпорации Ростех. В ходе визита руководство ЦНИИточмаш и концерна «Калашников» представило исторические и современные отечественные и зарубежные образцы стрелкового оружия.

Особое внимание первый вице-премьер обратил на новые разработки стрелкового и специального оружия, созданные в институте, которые уже поступают в войска либо находятся в стадии сертификации. Среди них 9-мм специальный модернизированный автомат, известный как «Вал», 9-мм снайперская специальная модернизированная винтовка «Винторез», 7,62-мм пехотный пулемет Калашникова «Печенег», 9-мм спортивный пистолет РГ120 и пистолет скрытого ношения РГ120-2, созданные в рамках ОКР «Аспид» и «Полоз» соответственно.

Андрей Белоусов дал высокую оценку разработкам ЦНИИточмаш, особо отметив, что все указанные образцы созданы на базе отечественных комплектующих и по своим параметрам не только не уступают, но и во многом превосходят зарубежные аналоги.