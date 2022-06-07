КАМАЗ готовится запустить первые российские автономные горные самосвалы

КАМАЗ и ГК «Цифра» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется дополнить роботизированные горные самосвалы отечественной системой диспетчеризации автономной техники, что станет последним этапом работ перед запуском первых российских автономных карьерных самосвалов «КАМАЗ» на горных предприятиях.

Соглашение заключено на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде. Подписи под документом поставили директор по цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев и генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев.

Стороны договорились обмениваться опытом для наращивания компетенций и с точки зрения эксплуатации автономной техники, и с точки зрения управления производством. Кроме того, КАМАЗ и ГК «Цифра» будут обмениваться практиками для эффективной реализации задач и формирования стратегий развития горной отрасли, а также проводить совместные семинары, конференции для получения качественной экспертизы при реализации проектов.

Компании намерены продвигать беспилотные технологии на внутреннем рынке, а также выйти на рынки стран БРИКС и СНГ, которые уже проявили интерес к горным российским беспилотникам. Несколько предприятий угольной отрасли уже выразили свою готовность стать площадкой для тестирования и эксплуатации большегрузных карьерных самосвалов.

«У нас формируется конкурентоспособный продукт, спрос на который будет только расти. Мы намерены и дальше развивать это перспективное направление и будем расширять предложения беспилотной техники на другие отрасли», – прокомментировал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«К концу года у нас будет адаптированная под самосвалы «КАМАЗ» и протестированная система управления горным производством, которая позволяет эффективно управлять парком автономной техники на предприятии. После ее интеграции «КАМАЗы» будут развернуты в полевых условиях потенциальных заказчиков, где мы будем обкатывать надёжность и эффективность наших технологий», – рассказал генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев.