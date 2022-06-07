Глава Роскосмоса заявил об отсутствии рисков при включении телескопа eROSITA без ФРГ

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Специалисты "Роскосмоса" смогут управлять немецким телескопом eROSITA без нанесения ему ущерба, о риске которого предупреждают в Российской академии наук, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

"Специалисты "Роскосмоса" - это профессионалы мирового уровня. Они смогут решить поставленную перед ними задачу, не повредив контур управления немецким телескопом. Придет время, когда немцы нам сами спасибо скажут. Даже если наши собственные критики при этом промолчат", - написал Рогозин в своем телеграм-канале. "Надеюсь, что друзья "Роскосмоса" в РАН и президент Академии Александр Михайлович Сергеев с уважением и пониманием отнесутся к моим доводам", - добавил он.

Ранее в понедельник президент РАН Александр Сергеев сообщил "Интерфаксу", что российские ученые обеспокоены планами "Роскосмоса" по самостоятельной эксплуатации немецкого телескопа.

"Не мы этот прибор создавали, и не мы его эксплуатировали. Эта техника очень серьезная, уникальная, и у наших ученых есть опасения, сумеем ли мы в принципе правильно управлять? Коллеги выражают обеспокоенность в связи с тем, не испортим ли мы этим прибор", - сказал Сергеев.

Он также сообщил, что за его подписью было послано письмо гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, объясняющее позицию академии.

Кроме этого, в июне планируется обсудить ситуацию с телескопом на Совете РАН по космосу. "Обсудим на Совете по космосу эту ситуацию. Пригласим обязательно наших коллег из научно-технического совета "Роскосмоса", - добавил глава РАН.

4 июня Рогозин заявил, что дал указание восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ. "Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ"", - заявил он.

2 июня глава "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация изучает возможность самостоятельного включения телескопа из-за того, что "российские специалисты настаивают на продолжении его работы".

Позднее академик Рашид Сюняев, научный руководитель проекта обсерватории "Спектр-РГ" сообщил "Интерфаксу", что возобновление работы немецкого телескопа eROSITA возможно только при согласовании с немецкой стороной, несогласованные действия могут привезти к поломке прибора. По словам Сюняеа, "односторонние действия в такой ситуации только добавляют еще больше недоверия между людьми".

26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.