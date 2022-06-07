Россия победит на Украине. Запад к этому не готов

Украина – Россия: как не пожертвовать интересами Франции и Европы в угоду нашим эмоциям

Радость Запада от первых распиаренных успехов украинской армии оказалась преувеличенной, и сегодня она мешает принимать важные решения, убеждает читателя французский аналитик на страницах "Валёр актюэль". А самое важное из них — ответ на вопрос: как ЕС договариваться с Россией после ее победы на Украине?

"Наши отношения с Россией должны рассматриваться в долгосрочной перспективе", — считает член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе. Он советует задуматься о балансе сил в Европе после урегулирования конфликта.

Первой жертвой войны всегда становится правда. Но даже новости, комментируемые в западных СМИ, свидетельствуют: Россия успешно приближает разгром Украины, российская армия смогла переломить упорное сопротивление способных к нему частей ВСУ. Украинские силы проявили себя в первые недели конфликта, помешав внезапной атаке на Киев и не допустив быстрой капитуляции нынешних украинских властей. Этот первоначальный успех сопротивления произвел впечатление на западное общественное мнение. И немудрено: украинцы сопротивлялись одной из самых уважаемых армий мира. Это создавало иллюзию героического успеха, если забыть на время, что украинская армия получает все необходимое от США и НАТО. Сопротивление превосходящим силам противника всегда производит хорошее впечатление, а уж западные СМИ и украинские власти постарались выжать из этого сопротивления максимум театрального эффекта. Но фактор неожиданного первого успеха работает лишь какое-то время, он не вечен.

Несмотря на это сопротивление и его драматическую театрализацию, ранняя или поздняя победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. В последние недели российская армия приблизилась к тому, чтобы навязать противнику решающее сражение в Донбассе. Она также собирается окружить Северодонецк, ключевой город на нынешнем театре военных действий. Какими бы искренними и решительными ни были эмоции западных стран и их поддержка украинского народа, окончательный исход этой трагедии не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта.

Европейцы могут увеличивать поставки своего оружия. Но для полноты нашей жертвы не хватает живых людей, а вот людей в жертву Украине мы не пошлем. Людей нам для наших армий не хватает, и посылать наших солдат на смерть, если только не начнется маловероятная открытая война НАТО с Россией, мы не будем. Это значит, что Россия выйдет из конфликта с расширенной зоной влияния, в частности с новыми союзниками или землями на востоке Украины. Россия достигнет и некоторых из своих военных целей – например, ослабит мертвую хватку НАТО на своих границах.

НАТО, со своей стороны, не будет в особом убытке, если украинский союзник Североатлантического блока на этот раз продует. Потеря украинского союзника – не великое несчастье. Альянс, мозг которого и так умер, если верить Эммануэлю Макрону, и без Украины усилит свое стратегическое влияние в Западной Европе, утверждая себя в качестве защитника государств, испытывающих страх перед российской агрессией. У США появляется отличная "отмазка", чтобы продавать свое оружие странам, граничащим с Россией. Плюс американцы озолотятся на эмбарго, наложенном Евросоюзом на Россию: они теперь могут продавать свою нефть и сланцевый газ Европе.

А мы, европейцы, что мы выиграем от этой заранее проигранной схватки? Наша стратегическая, экономическая и логистическая зависимость от американцев только усилится, а наши торговые и дипломатические отношения с Россией надолго разорваны. В этой связи следует отметить, что введенные санкции не оказали ожидаемого эффекта на российскую экономику. Никакого ожидавшегося "антивоенного протеста по всей России" санкции тоже не вызвали – в этом плане их организаторы не сработали даже на "двойку" или единицу. Более того, санкции привели к тому, что Россия теперь продает часть своей продукции не за доллары, а за рубли, что помогло курсу российской валюты достичь самого высокого уровня за последние пять лет. Санкции наносят ущерб только европейской экономике.

К тому же пересмотр политики газовых поставок в европейские страны приведет лишь к их большей зависимости от нефтяных монархий Персидского залива. Бескомпромиссная в защите своих ценностей от "авторитарной, консервативной и воинственной России", наша дипломатия забывает о правах человека, правах женщин и защите "ЛГБТ+", когда ради изоляции России идет торговаться к некоторым арабским и африканским монархиям, которые на все эти ценности плевали с высокой колокольни. Получается, что Европа открыто усиливает свою зависимость от государств, которые намного более грубо нарушают те самые права человека, чем это делает Россия. Между прочим, следует отметить, что с Россией в связи с ее спецоперацией на соседней Украине Запад был куда суровее, чем с США во время их вторжения в далекий и ничего им не сделавший Ирак в 2003 году.

Если нас не пугает эта наша непоследовательность, то вот вам реальная потеря: Россия может окончательно отвернуться от Европы, что может привести к самым негативным для нас и долговременным геополитическим последствиям. Самая большая наша ошибка – не заметить то неизбежное следствие, что этот затянувшийся кризис надолго подтолкнет Россию к союзу с Китаем. Россия постепенно отрежет себя от Европы и в конечном итоге вольется в гигантское евразийское пространство. Этот процесс, продолжающийся более десяти лет, получит беспрецедентный импульс в связи с нынешним кризисом.

Мы знали о щекотливом положении России. Она разделена не только между двумя континентами, но и между несколькими пространствами цивилизации. Санкт-Петербург и Москва напоминают Европу своей архитектурой, своим искусством, своей культурой, своим образом жизни. Но память о СССР и Российской империи (включая "охранку" и ЧК) напоминают о том, что азиатская составляющая тоже свойственна русской душе. И если Европа будет враждебна, то у России есть опыт геостратегического сопротивления этой самой Европе. Вместо того, чтобы оценить Россию как хоть и очень своеобразное, но все же проявление европейского духа (человеческая личность, скажем, в Китае значит очень мало, намного меньше, чем в России), мы снова и снова забываем, как европейская Россия охраняла Европу от натиска монгольских, а потом и золотоордынских полчищ. Мы предъявляем к России требования, забывая, что ей пришлось пережить, оказавшись под гнетом монголов и присоединившихся к ним тюркоязычных народов.

Отдельная цивилизация, переходное пространство, мост между Европой и Азией, Россия всегда готова балансировать, как это и случалось не раз в прошлом. В своей истории она могла попеременно то объявлять себя важнейшей частью концерта европейских держав, то обиженно смещаться на периферию этого самого концерта или объявлять себя его отрицанием. ("Концерт держав" - введенное российской дипломатией после победы над Наполеоном понятие европейской дипломатии, позволившее хранить относительный мир в Европе в течение 100 лет после образования по русской инициативе Священного Союза в 1815 году – прим. ИноСМИ). А вот Китай по своей натуре – завоеватель. Его стратегия глобальна. Он нацелен не на грубое подчинение, а экономическую экспансию на все новых территориях с целью завоевать рынки сбыта для своей продукции и населения. Азиатская цивилизация всегда будет нуждаться в новых пространствах. Вспомним о монгольском вторжении в Польшу. Неужели европейцы забыли о своих прежних и столь справедливых страхах?

Поэтому наши отношения с Россией должны рассматриваться в долгосрочной перспективе и с учетом сохранения пусть даже хрупкого баланса между основными глобальными геополитическими блоками. Конечно, нельзя забывать о страданиях украинцев и о порой шокирующем поведении российской армии на Украине. Но сейчас речь должна идти прежде всего о том, чтобы задуматься о соотношении сил в Европе после завершения нынешнего — явно не вечного — конфликта.

Пьер Жантийе (Pierre Gentillet)