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Попытки Тайваня создать Москве проблемы обречены на провал. Действуя таким образом, Тайбэй лишь усиливает напряженность в мире.

Так в ходе пресс-конференции в МИД Китая высказались по поводу запрета поставок в РФ и Белоруссию тайваньских полупроводников.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста агентства ТАСС, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь отметил, что Тайвань напрасно пытается ограничить экспорт в Россию полупроводников с тактовой частотой, превышающей 25 МГц, и устройств, обладающих производительностью более пяти гигафлопов, так как его попытки не увенчаются успехом. Он считает, что такие действия Тайбей предпринял по указанию «внешних сил», от которых зависит.

Тайвань прибегает к провокации

-характеризует решение Тайбэя Чжао Лицзянь.

Оно было принято Министерством экономики острова. Кроме вышеуказанных ограничений, запрет подразумевает эмбарго на поставки в РФ и РБ микрочипов, имеющих 144 и более контактов. Кроме того, тайваньские власти запретили экспортировать в эти два союзных государства специальное оборудования для производства микросхем.

Эмбарго коснулось Белоруссии, чтобы исключить возможность реэкспорта в Россию продукции, поставляемой островом в РБ.

В Тайбэе почему-то не учитывают, что Россия является крупным экспортером инертных газов, применяемых в полупроводниковом производстве.