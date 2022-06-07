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РИА Новости

Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворческий потенциал ОДКБ необходимо развивать с учетом положительного опыта действий коллективных миротворческих сил в январе в Казахстане, отметил председатель парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.

"Эффективность ОДКБ на практике подтвердила проведенная в январе 2022 года миротворческая операция в Республике Казахстан", - отметил политик, открывая заседание.

Володин призвал совершенствовать миротворческий потенциал организации с учетом опыта в Казахстане, где действия коллективных миротворческих сил "позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны".

"На основе этого опыта необходимо вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ", - резюмировал он.

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Страны
Армения
Казахстан
Компании
ОДКБ
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