Володин призвал развивать миротворческий потенциал ОДКБ

ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворческий потенциал ОДКБ необходимо развивать с учетом положительного опыта действий коллективных миротворческих сил в январе в Казахстане, отметил председатель парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.

"Эффективность ОДКБ на практике подтвердила проведенная в январе 2022 года миротворческая операция в Республике Казахстан", - отметил политик, открывая заседание.

Володин призвал совершенствовать миротворческий потенциал организации с учетом опыта в Казахстане, где действия коллективных миротворческих сил "позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны".

"На основе этого опыта необходимо вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ", - резюмировал он.