НАТО против русских: кого ждет полный разгром

Как покажет себя НАТО на поле боя с Россией?

Военные действия между Россией и НАТО могут стать реальностью, пишет American Thinker. Есть только одна загвоздка: успешное вмешательство НАТО на Украине невозможно с военной точки зрения. Автор статьи подробно объясняет, почему.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале спецоперации на Украине. Русские войска атаковали с нескольких фронтов, но встретили ожесточенное сопротивление. Тогда российская армия переключила передачу. Сейчас она продвигается медленно и методично, рассчитывая измотать украинские войска. Перспективы Киева самые мрачные. Складывается ощущение, что Россия обязательно добьется победы, хотя и с большими потерями, и с огромным ущербом для инфраструктуры Украины и ее населения.

Между тем Запад отнюдь не бездействовал. Против России введено беспрецедентные в истории санкции. Украинские военные проходят обучение на базах НАТО в Германии. Америка регулярно делится с ними разведданными. Ходят упорные слухи, что в боевых действиях с украинской стороны участвуют специалисты НАТО. Администрация Байдена уже предоставила военную помощь на миллиарды долларов, а ее кульминацией стал пакет стоимостью 40 миллиардов.

Но даже поддержка НАТО едва ли помешает России одержать победу. В результате все чаще раздаются призывы к военному вторжению под руководством Америки. Многочисленные чиновники, ученые и бывшие военные по всему западному миру призывают установить над Украиной бесполетную зону или ввести войска. Военные действия между Россией и НАТО могут стать реальностью.

Есть только одна загвоздка. Успешное вмешательство НАТО на Украине невозможно с военной точки зрения. Война нанесет катастрофический ущерб инфраструктуре НАТО по всей Европе и приведет к гибели тысяч солдат союзников. А перед Вашингтоном очень скоро встанет искушение применить ядерное оружие, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.

Хотя кому-то такие пророчества покажутся чересчур мрачными, но факты на местах говорят сами за себя. Расклад сил в Восточной Европе в подавляющем большинстве случаев в пользу Кремля, несмотря на месяцы боевых действий на Украине. Сухопутные войска НАТО к вмешательству не готовы. Хотя теоретически в Европе расквартированы порядка 100 000 американских солдат, они разбросаны по 19 странам от Португалии до Литвы. Причем бóльшая их часть – легковооруженные десантники, вспомогательный персонал или мотопехота, которые мало что могут противопоставить гигантской российской армии. Как бы то ни было, только на то, чтобы перебазировать их для войны, уйдут месяцы. На бумаге союзники по НАТО располагают тысячами солдат, танков и артиллерийских установок, но их профессионализм в ряде случаев вызывает сомнения. Более того, столь необходимые масштабные учения не проводились десятилетиями. На оперативных мероприятиях командующим союзными соединениями приходится импровизировать – а это залог провала при любых обстоятельствах, не говоря уже о конфликте сверхдержав.

Чтобы нарастить арсенал НАТО до уровня, при котором она сможет бросить России вызов на ее территории, уйдут годы. И даже тогда победа отнюдь не гарантирована. Так, весьма сомнительно, что НАТО добьется превосходства в воздухе над Восточной Европой. Послужной список даже старых советских ПВО против западных крылатых ракет в Сирии впечатляет. А совсем недавно на Украине С-400 успешно уничтожила самолеты противника на расстоянии свыше 160 км. Передовая же система С-550 на испытаниях успешно уничтожила цели на расстоянии до 500 километров и предположительно способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты.

Таким образом Россия сможет заблокировать воздушное пространство над обширной территорией Восточной Европы. Любая воздушная кампания над Украиной обернется для пилотов союзников кровавой баней. А без превосходства в воздухе НАТО придется побеждать российскую армию в наземном бою. И для этого придется бросить десятки тысяч солдат в мясорубку, где шансы заведомо в пользу Кремля. К тому же как союзные войска покажут себя без превосходства в воздухе, неясно: в этой ситуации США не оказывались со времен Корейской войны. Как бы то ни было, на каждом уровне от батальона и выше российская армия обладает полным тактическим превосходством в боевых средствах от радиоэлектронной борьбы до связи, механизации и огневой мощи, особенно по гаубицам и ракетным системам залпового огня.

Стоит отдельно отметить превосходство России над НАТО по огневой мощи. Определяющую роль в российской военной доктрине играет артиллерия. Каждая батальонная тактическая группа (БТГ, основная маневренная единица российской армии, примерный аналог уменьшенной мотострелковой бригады в армии США) имеет батарею гаубиц. Боевые действия на Украине ведут порядка 80 БТГ, – а американских бригад во всей Европе на постоянной основе размещено всего три. Российская армия поддерживает вдоль своих границ целые дивизии реактивной артиллерии (реактивные системы залпового огня или РСЗО – прим. ИноСМИ), значительно превосходя по этому параметру любую комбинацию сил НАТО в Европе. Наконец, в каждом эшелоне артиллерии российскому командованию доступно больше, чем их коллегам по НАТО.

Причем преимущество у России не только в количестве. Согласно доклада корпорации RAND за 2017 год, российская артиллерия значительно превосходит натовскую в обучении, интеграции с сухопутными войсками и оружейных характеристиках. Российская артиллерия намного превосходит американские аналоги во всех классах гаубиц и ракетной артиллерии. Армия США никогда не проводила столь масштабных и успешных кампаний с применением реактивной артиллерии, как Россия на Украине. Американские РСЗО в Европе насчитывают лишь несколько батарей, а их формальная дивизия существует лишь на бумаге. Армия США в Европе имеет лишь несколько десятков систем РСЗО, а российская армия – тысячи. К тому же ничто не предвещает, что Пентагон проводил какую-либо подготовку, чтобы нивелировать российское тактическое превосходство в огневых средствах. Ресурсов для этого попросту не существует, и в случае войны союзные войска окажутся в невыгодном положении.

НАТО лишь приближает катастрофу, рассматривая возможность военного вмешательства в этих условиях, не говоря уже о том, что вливая в гиблое дело оружие и деньги, она лишь усугубляет напряженность. Это отнюдь не значит, что арсенал НАТО бесполезен. Украинцы уже нанесли противнику потери в тысячи жертв. Однако западные официальные лица должны признать, что противнику есть что сказать. Ответ России на боевые действия будет разрушительным. Мы можем ожидать, что русские нанесут удары по инфраструктуре НАТО по всему миру арсеналом гиперзвуковых ракет – почти наверняка и по территории США тоже. Погибнет множество людей. На то, чтобы ликвидировать ущерб союзным военным объектам и центрам принятия решений, уйдут годы.

Даже если бригадам и дивизиям НАТО удастся выйти к линии фронта, их ждет реальная перспектива уничтожения от рук российской армии. Как отреагируют западные правительства на гибель тысяч солдат, мы предсказывать не возьмемся. Политическая нестабильность в США, Германии, Великобритании, Италии и ряде других стран не сулит ничего хорошего. В сложившейся ситуации нельзя исключать перспективу, что Белый дом решит компенсировать неудачи и применит ядерное оружие.

Россия и НАТО стоят перед экзистенциальной катастрофой. Победа НАТО в войне с Россией в Европе маловероятна без применения ядерного оружия. Полное же поражение альянса от русских, наоборот, весьма вероятно. США должны сделать все возможное, чтобы этого избежать: отказаться от любых намерений участвовать в боевых действиях, перестать вооружать Украину и призвать стороны к мирным переговорам.

Иисус учил: "Мирись с соперником твоим скорее". Времени, чтобы предотвратить страшнейший кризис в истории человечества со времен Второй мировой, остается все меньше.

Автор: Роберт Хантер (Robert Hunter)