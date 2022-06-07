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Военное обозрение

Британия анонсировала поставки Украине управляемых боеприпасов для РСЗО M270B1 MLRS

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Источник изображения: topwar.ru

Британия не намерена прислушиваться к предостережениям России и будет поставлять на Украину то вооружение, которое запрашивает Киев. Такой вывод можно сделать из сообщения британского Минобороны о передаче украинской армии РСЗО M270 вместе с управляемыми ракетами.

Согласно пресс-релизу военного ведомства Великобритании, Украина получит боеприпасы M31A1, являющиеся управляемыми реактивными снарядами для РСЗО M270 с дальностью поражения до 70 км. Данные боеприпасы могут поражать точечные цели, система наведения инерциальная со спутниковой коррекцией. Количество планируемых к передаче управляемых ракет не сообщается, но подчеркивается, что боеприпасы поступят ВСУ в "больших количествах".

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия не откажется от планов поставки Украине РСЗО M270, несмотря на предостережения, прозвучавшие со стороны России о возможности нанесения ударов по российской территории. При этом Лондон никаких ограничений по применению РСЗО на Киев не накладывает, как, впрочем, и Германия, также объявившая о поставках дальнобойных систем залпового огня. Пока, по имеющимся сведениям, и Великобритания и Германия планируют передать Украине по четыре установки РСЗО. Еще четыре РСЗО HIMARS поставит Киеву США. Установки передаются с управляемыми ракетами GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) дальностью до 60 км, имеющими также инерциальную и спутниковую систему наведения. Оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км на Украину не поставляются.

По срокам передачи точной информации нет, сообщается, что первыми Киеву передадут РСЗО М270В1 MLRS британцы, просто взяв установки из наличия собственной армии. Немцы обещают поставить РСЗО MARS II к концу июня, американцы тоже примерно в этих же числах.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
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