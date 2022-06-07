ВС Украины получат экс-бельгийские 155-мм гаубицы M-109A4BE

ЦАМТО, 6 июня. Согласно информации, опубликованной 1 июня на сайте Бельгийского национального телевидения RTBF, бельгийская частная компания Flanders Technical Supply (FTS) поставила Украине 64 ед. 155-мм СГ М-109А4, которые она приобрела из состава ВС Бельгии в 2015 году.

Как сообщает Armyrecognition.com, в 2008 году ВС Бельгии сняла с вооружения 64 гаубицы M-109A4BE. В 2015 году как минимум часть из них, включая запасные части, за 1,75 млн. евро была продана бельгийской частной компании Flanders Technical Supply (FTS), которая специализируется на покупке военного имущества по всему миру.

Как заявила 1 июня в парламенте министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, военное ведомство планировало передать гаубицы Украине и начало переговоры об этом с FTS. Однако компания, вероятно, уже продала их самостоятельно. "Нам не нужно знать, кому она их продала и за сколько", – заявила министр задавшим вопросы депутатам.

Таким образом, продажа гаубиц частной компанией избавила правительство Бельгии от внутренних споров о поставках тяжелой техники Украине. Тем не менее, по оценке экспертов, данные споры назревают, поскольку в Бельгии существуют различные мнения относительно поддержки ВС Украины и активизируются сторонники поставок тяжелой техники.

Снятые с вооружения ВС Бельгии в 2008 году 155-мм самоходные гаубицы M-109A2/A3 незадолго до этого были модернизированы до стандарта M-109A4 BE в рамках программы "MLU M-109". Таким образом, ВС Украины получат достаточно современные 155-мм самоходные гаубицы.

СГ M-109A4 BE оснащена полуавтоматической системой заряжания, дизель-генератором мощностью 1,2 кВт, новыми стеллажами для хранения боекомплекта, улучшенными гидравлическими приводами, усовершенствованной системой защиты от ОМУ.

Боевая масса M-109A4 BE – 24948 кг, длина – 9,12 м, ширина – 3,15 м, высота – 3,28 м. Гаубица оснащена дизельным двигателем Detroit 8V-71, агрегатированным с трансмиссией Allison серии XTG411. Максимальная скорость движения по шоссе составляет 64 км/ч, запас хода – 350 км. Расчет установки – шесть человек, включая двух заряжающих, наводчика, помощника наводчика, командира и механика-водителя. Гаубица оснащена 155-мм орудием длиной 39 калибров. Дальность стрельбы составляет от 18,5 до 23,5 км, максимальная скорострельность – 6 выстр. /мин.