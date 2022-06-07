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ЦАМТО

Российские инструкторы начали обучение 500 военнослужащих армии Таджикистана

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Военная база в Таджикистане
Военная база в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Лидия Исамова

ЦАМТО, 6 июня. Инструкторы 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к подготовке 500 военнослужащих Вооруженных сил Республики.

В период с 6 июня по 7 августа на российских полигонах Таджикистана – Ляур и Самбули – состоится двухмесячное обучение иностранных специалистов российскими военнослужащими по 14 военно-учетным специальностям. Инструкторы подготовят механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, командиров реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", наводчиков самоходных орудий 2С1 "Гвоздика", наводчиков и водителей бронетранспортеров БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов.

Завершится обучение сдачей военнослужащими нормативов по предметам обучения и выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Подготовка специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан российскими военнослужащими ведется с 2015 года. За это время уже подготовлено более 6000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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1 комментарий
№1
07.06.2022 02:30
Цитата, q
За это время уже подготовлено более 6000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Если у руководства Таджикистана хватит ума не демобилизовать обученные и подготовленные кадры, то  оно использует эти шесть тысяч бойцов для формирования регулярной полупрофессиональной армии.
Экономика Таджикистана вряд ли потянет армию с численностью более 10 тыс. чел. + 10 тыс. резервисты.

Пора выводить 201-ю базу из Таджикистана в Россию и ставить её на границе с Казахстаном.
Судя по  приходящей информации в Казахстане обостряются антироссийские настроения и нужно быть готовым защитить русскоязычное население в северных "русских областях" от разгула местных нациков, а для этого нужно сформировать миротворческий корпус используя в качестве основы 201-ю базу.

Никакого нашествия из Афганистана на Таджикистан не планируется, талибы ведут себя мирно и нацелены на сотрудничество, какой смысл содержать там наши войска численностью почти с дивизию на постоянной основе?
Если начнутся проблемы , приедут и прилетят миротворцы из ОДКБ, а чтобы покидаться камнями и подраться мотыгами на границе с киргизами им наша армия не особо нужна.
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