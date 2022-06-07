Российские инструкторы начали обучение 500 военнослужащих армии Таджикистана

ЦАМТО, 6 июня. Инструкторы 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к подготовке 500 военнослужащих Вооруженных сил Республики.

В период с 6 июня по 7 августа на российских полигонах Таджикистана – Ляур и Самбули – состоится двухмесячное обучение иностранных специалистов российскими военнослужащими по 14 военно-учетным специальностям. Инструкторы подготовят механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, командиров реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", наводчиков самоходных орудий 2С1 "Гвоздика", наводчиков и водителей бронетранспортеров БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов.

Завершится обучение сдачей военнослужащими нормативов по предметам обучения и выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Подготовка специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан российскими военнослужащими ведется с 2015 года. За это время уже подготовлено более 6000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.