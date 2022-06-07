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РИА Новости

В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил в интервью "Комсомольской правде", что сейчас в спецоперации "все идет весьма удачно" для Вооруженных сил России и что "по оценке специалистов, если вначале потери были один к десяти наши и украинские, то сейчас - где-то один к тридцати".

"Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле оптимизм Никонова.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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