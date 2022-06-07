"Каждый может проявить себя в космической отрасли": где и чему обучает "Роскосмос"

В "Роскосмосе" рассказали, какие вузы готовят студентов по космическим специальностям
"Роскосмос" определил перечень из 18 опорных вузов и объединил их в консорциум, который будет выпускать специалистов для российской ракетно-космической отрасли. Где в России готовят двигателистов, где - специалистов по управлению летательными аппаратами, и из какого вуза в отрасль приходит больше всего выпускников, "Газете.Ru" рассказал директор Департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимир Матвейчук.
- Определены 18 вузов, вошедшие в консорциум, на который будет опираться ракетно-космическая отрасль. Для чего нужно это объединение?
- Университеты, приглашенные в консорциум, являются нашими образовательными партнерами уже долгие годы и обеспечивают подготовку высококвалифицированных кадров для отрасли. У них у всех есть профильные образовательные программы, по которым обучаются наши студенты-целевики, так как это являлось одним из ключевых критериев для оценки вузов.
Вопрос состоял скорее в том, насколько содержание этих образовательных программ соответствует тем высоким требованиям, которые предъявляет высокотехнологичная ракетно-космическая отрасль.
Консорциум позволит образовательным организациям улучшить содержание образовательных программ (например, через процедуру профессионально-общественной аккредитации, формирование инженерных команд, решение задач в рамках НИР и ОКР), и в тесной интеграции с предприятиями отрасли реализовывать новые интересные проекты.
- Какова пятерка вузов, которые считаются «Роскосмосом» самыми сильными?
- Образовательные организации, приглашенные в консорциум, отбирались по степени их вовлеченности в решение различных задач ракетно-космической отрасли.
В определенной степени можно сказать, что все вузы, приглашенные в консорциум, являются лидерами по подготовке кадров для нашей отрасли.
-Распределены ли по вузам «космические» специальности? Занимался ли «Роскосмос» этой работой, или программы обучения формировались самими вузами?
- Традиционно образовательные организации формировали перечень реализуемых специальностей с оглядкой на отраслевые предприятия, наиболее ярко это заметно в региональных вузах. Так, например, в СамНИУ имени академика С.П. Королева реализуются специальности в интересах РКЦ "Прогресс" - "Ракетные комплексы и космонавтика", "Двигатели летательных аппаратов", "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей".
В СибГУ имени академика М.Ф. Решетнева реализуются специальности, необходимые для ИСС имени академика М.Ф. Решетнева - это "Системы управления летательными аппаратами" и т.д.
В целом среди «космических» специальностей можно выделить, например, не только "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов", но и "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Машиностроение", "Информатика и вычислительная техника", "Ракетные комплексы и космонавтика", "Радиотехника", "Программная инженерия" и множество других.
- Есть ли статистика, показывающая, чьи именно выпускники чаще всего работают на предприятиях «Роскосмоса»?
- Сколько бюджетных мест в общем по всем 18 вузам запланировано в следующему году по «космическим» специальностям на «космические» факультеты? Сколько платных?
- В целом ожидается, что в интересах организаций ракетно-космической промышленности образовательным организациям в этом году будет установлено около 1000 целевых бюджетных мест, на которые будут приняты наиболее высокопотенциальные абитуриенты.
Целевое обучение может быть двух видов. Когда абитуриент заключил договор о целевом обучении и обучается за счет средств бюджета (так называемых контрольных цифр приема), и когда студенты, поступившие на бюджет или платное обучение, заключают договор о целевом - в процессе учебы.
И в первом и во втором случае студенты-целевики будут максимально интегрированы в отраслевые задачи и мероприятия и в процессе обучения смогут получить несравненно более высокий уровень подготовки.
- Какие самые редкие «космические специальности» существуют? В каком из вузов можно стать таким специалистом?
- Как таковых редких специальностей в образовательных организациях нет, но есть профили в рамках обычных специальностей, актуальные именно для ракетно-космической отрасли. Так, классический пример это специальность "Двигатели летательных аппаратов", в рамках которой реализуется профиль "Ракетные двигатели и двигательные установки космических аппаратов", обучение по которой ведется в СамНИУ имени академика С.П. Королева в интересах РКЦ "Прогресс".
В нашей отрасли также есть должность - «Космонавт», и на нее происходит особый отбор кандидатов по ряду критериев: возраст, знание языков, знание истории пилотируемой космонавтики, хорошее состояние здоровья, и самое главное - инженерное образование по актуальным для отрасли специальностям (например, авиационная и ракетно-космическая техника, информатика, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, физика, астрономия и т.д.), а также опыт работы не менее трех лет.
Таким образом в ракетно-космической отрасли находят свое применение огромное количество различных специальностей и профилей подготовки.
Каждый, кто имеет стремление к математическим, компьютерным и инженерным наукам, может проявить себя в ракетно-космической отрасли и оставить свой след в истории космонавтики!
Анна Урманцева