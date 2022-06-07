В Кремле согласились, что возобновление переговоров с США по ядерным вооружениям сейчас маловероятно

Однако, по словам Пескова, такие переговоры нужны всему миру с учетом "тектонических сдвигов в области европейской и даже мировой безопасности"

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В Кремле отмечают важность возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном по ядерному вооружению, но в настоящее время это маловероятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы заинтересованы и считаем, что, в целом, продолжение переговоров и обсуждение этой темы с учетом тех тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности, такие переговоры нужны, они нужны всему миру", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал слова посла США в Москве Джона Салливана о том, что возобновление этих переговоров в текущей ситуации маловероятно.