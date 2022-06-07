Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство обороны России продемонстрировало сбитый украинский истребитель МиГ-29, а также пуск ракеты зенитно-ракетного комплекса семейства С-300/С-400, соответствующее видео опубликовано в понедельник Минобороны России.

На кадрах – вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО семейства С-300/С-400, а также снятые с беспилотника горящие обломки украинского истребителя, разбросанные по полю в месте их падения.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Славянск в ДНР.