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РИА Новости

Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство обороны России продемонстрировало сбитый украинский истребитель МиГ-29, а также пуск ракеты зенитно-ракетного комплекса семейства С-300/С-400, соответствующее видео опубликовано в понедельник Минобороны России.

На кадрах – вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО семейства С-300/С-400, а также снятые с беспилотника горящие обломки украинского истребителя, разбросанные по полю в месте их падения.



Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Славянск в ДНР.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
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