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РИА Новости

Комиссия Совфеда и Госдумы обсудила биолаборатории США в Нигерии

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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сообщает о шести биолабораториях США в Нигерии, такие данные привел вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.

В заседании комиссии принимал участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

"Мы обсуждали новую информацию, которая была получена о деятельности американских биолабораторий на территории Нигерии", - сообщил Косачев журналистам. Он напомнил, что первоначально шла о четырех лабораториях, "сейчас выясняется, что их было больше, их было шесть". "Сохраняется большое количество вопросов по характеру (их) деятельности и по тем рискам и угрозам, которые эта деятельность из себя представляет. И по этим вопросам мы продолжаем взаимодействовать с Минобороны", - отметил политик.

В последнее время врачи столкнулись с сотнями случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. По данным ряда экспертов, оспа обезьян стала распространяться из Нигерии.

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Австpалия
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