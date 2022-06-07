Комиссия Совфеда и Госдумы обсудила биолаборатории США в Нигерии

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минобороны РФ сообщает о шести биолабораториях США в Нигерии, такие данные привел вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.

В заседании комиссии принимал участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

"Мы обсуждали новую информацию, которая была получена о деятельности американских биолабораторий на территории Нигерии", - сообщил Косачев журналистам. Он напомнил, что первоначально шла о четырех лабораториях, "сейчас выясняется, что их было больше, их было шесть". "Сохраняется большое количество вопросов по характеру (их) деятельности и по тем рискам и угрозам, которые эта деятельность из себя представляет. И по этим вопросам мы продолжаем взаимодействовать с Минобороны", - отметил политик.

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