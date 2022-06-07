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Военное обозрение

Турция раскритиковала совместные военные учения Кипра и Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Военные учения «Агапинор-2022», недавно прошедшие на Кипре (в его греческой части), отличались участием в них вооруженных сил Израиля. Это обстоятельство не могло не насторожить власти соседней Турции. В Анкаре очень ревностно относятся к военной активности Кипра и сотрудничеству острова в оборонной сфере с Грецией и другими странами.

Израиль, отправив своих солдат на Кипр, продемонстрировал в очередной раз приверженность курсу на сотрудничество с кипрско-греческим альянсом, а это – прямая угроза интересам Турции на Кипре. В Анкаре называют учения с привлечением ЦАХАЛ верхом цинизма кипрских властей.

Сами учения сочетали отработку боевых операций в городской среде и гористой местности, воздушно-десантных операций, также в них были задействованы корабли израильских военно-морских сил. Кстати, это не первые совместные учения Кипра и Израиля.

В Турции считают, что такая военная активность Кипра угрожает Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Власти этой непризнанной республики также раскритиковали военные учения, отметив, что греческая часть Кипра регулярно наращивает свой военный потенциал. Это не способствует укреплению доверия между соседними частями острова.

Отношения Израиля и Турции в последние годы и так нельзя назвать хорошими. Участие израильских военных в кипрских учениях лишь усугубляет проблемы в турецко-израильских отношениях. При этом и Греция, и Израиль, и Кипр, и Турция политически находятся в орбите западного лагеря, все они являются партнерами США, Турция и Греция – еще и членами НАТО.

Проблема Турецкого Кипра является одним из главных камней преткновения во взаимоотношениях Турции и Греции, так как Анкара настаивает на создании на острове турецко-кипрского государства, признанного ООН. Кроме того, у Турции с Грецией и Израилем есть и свои экономические споры в регионе Восточного Средиземноморья. Один из острых вопросов - добыча газа на средиземноморском шельфе.

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