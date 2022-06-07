Канадские пилоты недовольны запугиванием со стороны лётчиков ВВС Китая

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Правительство Канады объявило 2 июня, что китайские истребители неоднократно «преследовали» канадский морской патрульный самолет в Тихом океане. С конца декабря 2021 года самолет CP-140 Aurora Королевских ВВС Канады подвергся 60 перехватам, из которых более 20 произошли у берегов Южной Кореи, над международными водами.
- задаются вопросом в канадском издании Global News.
Как указывается, самолёты ВВС КНР постоянно проносятся на расстоянии от 6 до 30 метров вблизи самолёта Lockheed CP-140 Aurora – канадской модификации P-3C Orion, отвечающей за ведение разведки и борьбы с субмаринами.
- указывается в издании.
Как поясняют недовольные канадские пилоты, они видят глаза своих оппонентов, которые к тому же якобы делают неприличные жесты в адрес экипажа Aurora. Недавно самолёт вернулся домой после участия на протяжении месяца в миссии NEON по отслеживанию «незаконных» перевозок в КНДР. Всего на вооружении ВВС Канады состоят 18 CP-140 Aurora.