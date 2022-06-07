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Интерфакс-АВН

В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

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Истребители Eurofighter (бортовые номера 11-16 и 11-17) серии Tranche 2 из состава 11-го крыла ВВС Испании
Истребители Eurofighter (бортовые номера 11-16 и 11-17) серии Tranche 2 из состава 11-го крыла ВВС Испании.
Источник изображения: ВВС Испании

Таллин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В воздушном пространстве стран Балтии в понедельник стартовали учения ВВС НАТО и стран-партнеров - Финляндии и Швеции - Ramstein Alloy 22-2.

"Главной целью проводимых три раза в год учений является охрана воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

В ходе учений в числе прочего будут отрабатываться действия в случае потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы.

Кроме истребителей Франции и Испании, базирующихся на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляе в Литве, в учениях задействованы самолеты из Финляндии, Германии, Швеции, Соединенного королевства и Турции, всего 10 воздушных средств. В воздушном пространстве Эстонии активная авиационная деятельность будет проводиться с 6 по 9 июня с 9.00 до 18.00.

Начало проведению серий учений Ramstein Alloy было положено в 2008 году и в центре внимания была отработка защиты воздушного пространства стран Балтии, а также сотрудничество союзников по НАТО и государств-партнеров. Учения проводятся обычно на ротационной основе один раз в 4 месяца.

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Страны
Германия
Испания
Литва
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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