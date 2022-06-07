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ЦАМТО

Военнослужащие ТОФ приступили к подготовке экологической экспедиции в Арктике

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Остров Врангеля
Остров Врангеля. Россия.
Источник изображения: http://expert17.ru

ЦАМТО, 6 июня. Военные моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) приступают к проведению экологических мероприятий по очистке острова Врангеля от бытового и хозяйственного мусора.

В настоящее время формируется экологическое подразделение, в состав которого войдут военнослужащие, проходящие службу по контракту и гражданский персонал частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России. В состав сводного подразделения войдут около 50 военнослужащих и 10 ед. техники.

Отряд судов обеспечения ТОФ доставит подразделение на остров Врангеля и по окончании работ вывезет с этих территорий различный бытовой мусор, в том числе старые емкости из-под горюче-смазочных материалов. Все эти отходы будут доставлены на материк для последующей утилизации.

По указанию руководства Министерства обороны Российской Федерации в Арктической зоне с 2015 года ведутся экологические работы. За это время было подготовлено и вывезено с острова Врангеля около 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов. В прошлом году было собрано и утилизировано около 500 тонн бытового мусора.

Экспедиции проходят в сложных погодных и навигационных условиях, однако личный состав всегда ответственно справляется с поставленными задачами.

Работу экологического подразделения планируется завершить к ноябрю, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
ТОФ
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