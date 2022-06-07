Специалисты войск РЭБ ВС РФ продолжают выполнять задачи в ходе специальной военной операции

ЦАМТО, 6 июня. Войска РЭБ в ходе участия в специальной военной операции выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" "роняет" разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, "глушит" очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.

Система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно. То есть "Палантин" в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру.

Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. В результате БЛА теряет связь с оператором на земле.

Командир роты радиопомех Сергей говорит, что военнослужащие его подразделения без проблем освоили современную радиоэлектронную технику. "Палантин" является новейшим комплексом, предельно прост в управлении и обслуживании, подчеркивает офицер.

Данный комплекс обеспечивает в автоматизированном режиме вскрытие и подавление линий радиосвязи, в т.ч. цифровых.

Комплекс "Палантин" в 2-3 раза превосходит по своим возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и в настоящее время не имеет аналогов по своим боевым возможностям ни в одной армии ведущих зарубежных государств.

Видеоролик с демонстрацией работы подразделений войск РЭБ представлен на сайте Минобороны 4 июня.